Пособия семьям с детьми по-новому: кому и сколько?

Необычно легко правительство Латвии приняло бюджет на новый, 2026 год. Без особых споров и скандалов. И это понятно. В следующем году выборы в новый Сейм - надо готовиться, а бюджет - так он и в Африке бюджет. Цели понятны: главное - безопасность, также чуть подкинуть на демографию и образование, чтобы уж совсем стыдно не было перед Европой.

А ведь каждый госбюджет – это благополучие или, наоборот, неблагополучие каждого латвийца, каждой семьи. Будем жить лучше или хотя бы не хуже?

Детям и родителям

Помощь государства направлена на детей уже с самого рождения. Планируется увеличить финансовую поддержку для семей с детьми и социальные гарантии родителям.

* Госпособие на новорожденного в 2026 году увеличится до 600 евро; сейчас это 421,17, рост - на 178,83. Много или мало? Смотря насколько поднимется плата за отопление, вырастут цены на продукты и другие необходимые товары и услуги.

* Пособие по уходу за ребенком (до полутора лет) для молодых родителей планируется увеличить с нынешних 171 евро до 298 - будет на 127 евро больше. Политики обещают пересматривать это пособие каждые два года. Что важно? Получатели пособия в новом размере смогут увеличить свои взносы обязательного социального страхования и тем самым подпитать накопления на пенсию, пособие по безработице и инвалидности, а также не прерывать свой страховой стаж.

* Сохранится выплата родительского пособия в размере 75% для работающих получателей, которые не находятся в отпуске по уходу за ребенком и в этот период продолжают работать или получают доход как самозанятые. На это дополнительно выделено 7,7 млн. евро. Пока это временное решение на следующий год, и далее будет оцениваться его эффективность.

* Больше всего замечаний родителей относится к размеру и выплате семейного пособия. Хотя его повышают последние годы, оно все равно, по словам пап и мам, не является достаточно ощутимой помощью государства.

С 2026 года планируется внести изменения в порядок выплаты государственного семейного пособия и расширить круг получателей. Так, обещают выплаты и за детей в возрасте от 16 до 20 лет, если те учатся в колледже или вузе на дневном отделении, в том числе за рубежом. В настоящее время это пособие выплачивается только на тех детей, которые учатся в общеобразовательных и учебных заведениях профобразования...

Опекунам, усыновителям

Увеличится поддержка приемных семей, опекунов и усыновителей: на эти цели будет направлено 24 млн. евро. Это пособия на содержание детей, вознаграждение за опекунскую работу, усыновление и прочие виды финансовой помощи государства.

Пособие опекуну на содержание ребенка увеличится до двукратного размера минимальных алиментов, установленных Гражданским законом, в зависимости от возраста ребенка:

- 390 евро в месяц - за ребенка до 7 лет;

- 468 евро в месяц - за ребенка от 7 до 17 лет.

Сейчас это, соответственно, 215 и 258 евро.

Заметно увеличится вознаграждение за выполнение обязанностей опекуна: от 54,07 евро в месяц до 298. Размер поддержки планируется пересматривать каждые два года.

Социальные гарантии для неработающих опекунов планируется увеличить за счет уплаты социальных взносов со 171 евро, что поможет накоплению страхового стажа на пенсию, пособие по безработице и инвалидности.

Пособие при усыновлении увеличится до размера минимальных алиментов, установленных Гражданским законом, в зависимости от возраста ребенка:

- 195 евро в месяц - за ребенка до 7 лет;

- 234 евро - за ребенка от 7 до 17 лет.

В настоящее время это пособие составляет 107,5 и 129 евро соответственно.

* Вознаграждение за уход за усыновленным ребенком (независимо от его возраста) в 2026 году составит 70% от средней зарплаты по стране, с которой уплачиваются социальные взносы, или 1 041 евро. Пока минимальный размер вознаграждения составляет 171 евро.

* Единовременное вознаграждение за усыновление ребенка поднимется с нынешних 1 422,87 евро до 2 433.

* Для приемных семей вознаграждение за выполнение обязанностей составит 298 евро, в настоящее время - 171 евро за одного ребенка. Размер поддержки будет пересматриваться каждые два года.

В 2026 году сохранятся существующие коэффициенты для расчета поддержки при уходе за двумя или тремя детьми, а также будут введены дополнительные меры государственной помощи.

* Для специализированных приемных семей вознаграждение будет установлено в размере 1 560 евро. Дополнительно, информирует Министерство благосостояния ЛР, в 2026 году постепенно будут вводиться новые виды поддержки, включая «передышку", гражданское и медицинское страхование.

* Планируется увеличить государственные компенсации самоуправлениям для пересмотра размера пособий на содержание детей в приемных семьях. Будет установлен минимальный размер помощи вдвое выше минимальных алиментов по Гражданскому закону:

– 390 евро в месяц - за ребенка до 7 лет;

- 468 евро - за ребенка от 7 до 17 лет.

В настоящее время это 215 и 258 евро соответственно...

Уход и реабилитация

Больше финансового внимания в бюджете обещано уделить сфере ухода и реабилитации жителей. Планируется, что выделенные дополнительно средства позволят сохранить объем предоставляемых услуг на уровне 2025 года и предотвратить очереди.

* Для обеспечения комплексной хосписной помощи на дому совершеннолетним лицам и поддержки их семей дополнительно выделено 6 млн. евро.

* На предоставление услуг социальной реабилитации совершеннолетним лицам, совершившим насилие или пострадавшим от него, на социальные услуги по месту жительства, а также на долгосрочную социальную помощь и реабилитацию запланировано 3,2 млн. евро.

* На сферу здравоохранения и доступность социальных услуг (улучшение здоровья матерей и детей, уход на дому, хосписная помощь и возможность реабилитации) предусмотрено более 29 млн. евро...

Миллионы, миллионы...

Как сообщалось, для реализации определенных правительством приоритетов в госбюджете на следующий год – безопасности, поддержки семей с детьми и образования – планируется дополнительное финансирование в размере 565,5 млн. евро.

320,3 млн. евро предусмотрено на безопасность, 45 млн. евро – на образование, 94,8 млн. евро – на поддержку семей с детьми, 105,4 млн. евро – на прочее.

Дополнительно 17 млн. евро обещают выделить на другие приоритетные меры, в том числе 10 млн.- на услуги паллиативной помощи и 3,2 млн. - на услуги социальной реабилитации.

Поддержка семей с детьми продолжится в ближайшие годы: на 2027 год запланировано дополнительно 88 млн. евро, на 2028-й – 107 млн.

Оксана ПЕТРЕНКО