Речь идёт о самых разных мерах поддержки — пособиях, компенсациях, скидках и софинансировании. Проверка в шести самоуправлениях показала, что такие льготы нередко несоразмерны затратам на администрирование, а их реальная необходимость не всегда очевидна.

В 2022–2024 годах эти самоуправления израсходовали на 149 льгот 66,2 млн евро, что составляет в среднем 5% их годового бюджета. Зафиксированы 39 уникальных видов льгот: скидки на проезд и питание, пособия к рождению ребёнка или юбилею, льготы по различным сборам, аренде спортивной инфраструктуры или оплате свадебной церемонии. Однако только для 13 случаев (9%) были определены конкретные цели, например рост числа жителей или снижение выбросов.

По словам члена коллегии Госконтроля Оскара Эрднамиса, «разнообразные льготы могут быть важным инструментом для достижения целей самоуправления. Но необходимо чётко формулировать задачи, оценивать соотношение затрат и выгод и регулярно проверять, приносит ли конкретная мера обществу планируемую пользу».

Ведомство отмечает, что в 83% случаев неясно, почему размер льготы установлен именно таким, а в 99% не оценены административные расходы. Кроме того, финансирование на следующий год чаще всего определяется по инерции — на основе прошлогодних показателей.

Серьёзные вопросы вызывает и единая система AVIS, разработанная Министерством умного управления и регионального развития для учёта льгот. На её создание уже потрачено 2,7 млн евро, ещё 2,9 млн планируется выделить из средств Фонда восстановления. Ежегодное обслуживание обойдётся бюджету минимум в 460 тысяч евро. Однако самоуправления практически не используют систему из-за технических проблем и дополнительных затрат. Это создаёт риски для законного и целесообразного использования выделенных средств.

Госконтроль дал два ключевых совета: муниципалитетам необходимо точнее определять целевые группы и стандартизировать часть льгот через AVIS, а министерству совместно с самоуправлениями — подготовить план долгосрочного развития системы с конкретными сроками её внедрения.