Пособия к юбилею и скидки на свадьбы — на что только в шести самоуправлениях потратили 66 млн. евро (1)

© LETA 3 сентября, 2025 12:48

Новости Латвии 1 комментариев

Latvijas Republikas Valsts kontrole.

Госконтроль выявил, что установленные муниципалитетами льготы часто недостаточно обоснованы, не достигают заявленных целей и обходятся слишком дорого. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации ведомства Гунта Кревица.

Речь идёт о самых разных мерах поддержки — пособиях, компенсациях, скидках и софинансировании. Проверка в шести самоуправлениях показала, что такие льготы нередко несоразмерны затратам на администрирование, а их реальная необходимость не всегда очевидна.

В 2022–2024 годах эти самоуправления израсходовали на 149 льгот 66,2 млн евро, что составляет в среднем 5% их годового бюджета. Зафиксированы 39 уникальных видов льгот: скидки на проезд и питание, пособия к рождению ребёнка или юбилею, льготы по различным сборам, аренде спортивной инфраструктуры или оплате свадебной церемонии. Однако только для 13 случаев (9%) были определены конкретные цели, например рост числа жителей или снижение выбросов.

По словам члена коллегии Госконтроля Оскара Эрднамиса, «разнообразные льготы могут быть важным инструментом для достижения целей самоуправления. Но необходимо чётко формулировать задачи, оценивать соотношение затрат и выгод и регулярно проверять, приносит ли конкретная мера обществу планируемую пользу».

Ведомство отмечает, что в 83% случаев неясно, почему размер льготы установлен именно таким, а в 99% не оценены административные расходы. Кроме того, финансирование на следующий год чаще всего определяется по инерции — на основе прошлогодних показателей.

Серьёзные вопросы вызывает и единая система AVIS, разработанная Министерством умного управления и регионального развития для учёта льгот. На её создание уже потрачено 2,7 млн евро, ещё 2,9 млн планируется выделить из средств Фонда восстановления. Ежегодное обслуживание обойдётся бюджету минимум в 460 тысяч евро. Однако самоуправления практически не используют систему из-за технических проблем и дополнительных затрат. Это создаёт риски для законного и целесообразного использования выделенных средств.

Госконтроль дал два ключевых совета: муниципалитетам необходимо точнее определять целевые группы и стандартизировать часть льгот через AVIS, а министерству совместно с самоуправлениями — подготовить план долгосрочного развития системы с конкретными сроками её внедрения.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

