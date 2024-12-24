«Посмотрите на себя так же! В вас гораздо больше, чем вы думаете»: послание архиепископа Ванагса

Глава Латвийской евангелическо-лютеранской церкви напоминает, что в эти дни мы празднуем рождение Христа.

«Это такое же великое событие для человечества, как и наше собственное рождение для каждого из нас. В день рождения мы зажигаем свечи на торте - тридцать, пятьдесят, семьдесят, если кто-то силён, то восемьдесят или девяносто», - объясняет Ванагс.

На Рождество по всему миру зажигаются миллионы свечей и лампочек, но считают они не годы.

«Их цель - помочь нам увидеть ребенка Иисуса в правильном свете. Красивом, радостном, теплом и небесном свете», - говорит архиепископ.

Он убежден, что когда мы смотрим на Иисуса глазами веры, мы видим свет мира, следуя которому, мы не будем ходить во тьме, но будем иметь свет жизни.

«Посмотрите на себя так же! В вас гораздо больше, чем вы думаете», - говорит он в своем послании к празднику.

По его словам, в каждом человеке есть нечто настолько важное, настолько драгоценное и прекрасное, что Бог родился в мир и принял на себя все тяготы земной жизни «только для того, чтобы искать тебя и спасти сокровище, которое в тебе».

Зажигая рождественские огни, архиепископ Ванагс призывает нас помнить, что они светят, чтобы мы могли увидеть Бога и себя в истинном свете, свете веры.

«Желаю вам веселого и счастливого Рождества - праздника Рождества Христова», - желает архиепископ.