Последствия для организма прогнозировать трудно: детский врач о вреде шига-токсинов E. coli

Лайзане отметила, что влияние инфекции на общее состояние здоровья детей зависит от многих факторов, поскольку у каждого человека — и у детей, и у людей в целом — выносливость органов определена с рождения. Насколько токсин навредит или «запустит» какую-либо из спящих болезней, предсказать сложно, признала врач.

По словам Лайзане, есть определенные степени тяжести инфекции E. coli, которые можно лечить, располагая возможностями и ресурсами в каждом отделении. И детей с очень тяжелым течением болезни тоже лечат в разных отделениях. Когда исчерпаны ресурсы специализированного отделения — дети переводятся в отделение интенсивной терапии или даже реанимации.

Дети с инфекцией E.coli и гемолитико-уремическим синдромом поступают в отделение интенсивной терапии с такими проблемами, которые невозможно решить в обычном отделении. Им требуется либо диализ, либо пристальное наблюдение в связи с осложнениями, или же требуется хирургическое вмешательство. Когда проблемы решены, выяснен прогноза и поставлен диагноз, детей переводят обратно в обычное отделение.

Часть ребят переведены снова в простые отделения, где им проводят заместительную почечную терапию с помощью оборудования для перитонеального диализа. Но некоторые в такой процедуре уже не нуждаются, сказала Лайзане. Она подчеркнула, что состояние детей остается тяжелым, но не таким тяжелым, как в отделении интенсивной терапии. Их состояние остается стабильным, и дети получают всё необходимое лечение и присмотр.

У части пациентов из-за гемолитико-уремическим синдрома могут возникать повреждения в почках, падать уровень гемоглобина (до такой степени, что требуется переливание крови), бывают другие осложнения, поэтому им нужно комплексное лечение.

Врач сообщила, что сегодня в интенсивной терапии нуждается три маленьких пациента с кишечной палочкой, выздоравливающих на этой неделе постепнно выписывают. Более точных сведений о вспышке E.coli Детская больница пока не предоставляет.