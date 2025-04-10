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Последствия для организма прогнозировать трудно: детский врач о вреде шига-токсинов E. coli

Редакция PRESS 10 апреля, 2025 13:16

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Трудно предсказать, какими будут последствия для детского организма от заражения кишечной палочкой, продуцирующей шига-токсин, рассказала агентству LETA главный врач инфекционного профиля Клиники детских болезней Детской клинической университетской больницы (BKUS) Гунта Лайзане.

Лайзане отметила, что влияние инфекции на общее состояние здоровья детей зависит от многих факторов, поскольку у каждого человека — и у детей, и у людей в целом — выносливость органов определена с рождения. Насколько токсин навредит или «запустит» какую-либо из спящих болезней, предсказать сложно, признала врач.

По словам Лайзане, есть определенные степени тяжести инфекции E. coli, которые можно лечить, располагая возможностями и ресурсами в каждом отделении. И детей с очень тяжелым течением болезни тоже лечат в разных отделениях. Когда исчерпаны ресурсы специализированного отделения — дети переводятся в отделение интенсивной терапии или даже реанимации.

Дети с инфекцией E.coli и гемолитико-уремическим синдромом поступают в отделение интенсивной терапии с такими проблемами, которые невозможно решить в обычном отделении. Им требуется либо диализ, либо пристальное наблюдение в связи с осложнениями, или же требуется хирургическое вмешательство. Когда проблемы решены, выяснен прогноза и поставлен диагноз, детей переводят обратно в обычное отделение.

Часть ребят переведены снова в простые отделения, где им проводят заместительную почечную терапию с помощью оборудования для перитонеального диализа. Но некоторые в такой процедуре уже не нуждаются, сказала Лайзане. Она подчеркнула, что состояние детей остается тяжелым, но не таким тяжелым, как в отделении интенсивной терапии. Их состояние остается стабильным, и дети получают всё необходимое лечение и присмотр.

У части пациентов из-за гемолитико-уремическим синдрома могут возникать повреждения в почках, падать уровень гемоглобина (до такой степени, что требуется переливание крови), бывают другие осложнения, поэтому им нужно комплексное лечение.

Врач сообщила, что сегодня в интенсивной терапии нуждается три маленьких пациента с кишечной палочкой, выздоравливающих на этой неделе постепнно выписывают. Более точных сведений о вспышке E.coli Детская больница пока не предоставляет.

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