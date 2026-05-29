Последняя пятница мая будет ветреной и местами дождливой

Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди в Латгале и Видземе, возможны грозы. Вечером осадки ожидаются на более обширной территории - в восточной части страны.

Температура воздуха поднимется до +13–+18 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода с северными и северо-западными порывами ветра до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +13 градусов на севере города до +16 градусов на юге.

В большинстве стран Европы погодные условия определяются областью высокого давления, в Латвии на них также влияет циклон, который сохраняется в России. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1011 гектопаскалей на границе с Россией до 1020 гектопаскалей в Южно-Курземском регионе.

В середине дня уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким. Наиболее важно защищаться от солнца в период с 12:00 до 15:00.

