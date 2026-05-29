Последняя пятница мая будет ветреной и местами дождливой

© LETA 29 мая, 2026 07:55

Новости Латвии 0 комментариев

В последнюю пятницу мая северо-западные и северные ветры в Латвии усилятся, порывы достигнут 13-18 метров в секунду, в западной части Курземе сохранится более слабый ветер.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди в Латгале и Видземе, возможны грозы. Вечером осадки ожидаются на более обширной территории - в восточной части страны.

Температура воздуха поднимется до +13–+18 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода с северными и северо-западными порывами ветра до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +13 градусов на севере города до +16 градусов на юге.

В большинстве стран Европы погодные условия определяются областью высокого давления, в Латвии на них также влияет циклон, который сохраняется в России. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1011 гектопаскалей на границе с Россией до 1020 гектопаскалей в Южно-Курземском регионе.

В середине дня уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким. Наиболее важно защищаться от солнца в период с 12:00 до 15:00.

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

