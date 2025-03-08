Премьер-министр Польши Дональд Туск уже предупредил Путина, что Европа сможет победить Россию в любом конфликте, пообещав, что «Россия проиграет так же, как Советский Союз». Сегодня президент Украины Владимир Зеленский присоединился к лидерам ЕС на экстренном саммите после призывов к созданию оборонного фонда в размере 800 миллиардов евро для поддержки Украины в борьбе с полномасштабным российским вторжением.

В преддверии саммита председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен назвала его «поворотным моментом для Европы и Украины», подчеркнув важность единства. «Очень важно, чтобы мы были вместе. Украина - часть нашей европейской семьи. Европа сталкивается с реальной и непосредственной угрозой и поэтому должна быть в состоянии защитить себя».

Ранее режиссер псал: "В будущем мире будущее Латвии и стран Балтии будет определяться только выбором правильных друзей, остальное вторично.

В порядке важности:

1. Трамп в США (не Камала)

2.Польша

3.Финляндия

4.Израиль

5.Украина

Вы можете выпить кофе с другими, но все остальное — пустая трата времени", - отметил Херманис.