Последний ноябрьский день будет сереньким и хмурым — местами пройдет небольшой дождь

В Риге суббота тоже пройдет под серым небом, ожидается небольшой дождь. По-прежнему будет дуть юго-западный и западный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха в столице - не выше +5-6 градусов.
Днем 30 ноября в Латвии будет преимущественно облачно, местами в центральных районах страны ожидаются небольшие осадки. Юго-западный и западный ветер усилится, на побережье порывы достигнут 15-17 м/с. Максимальная температура воздуха - в пределах от +3 до +8 градусов.
В Риге суббота тоже пройдет под серым небом, ожидается небольшой дождь. По-прежнему будет дуть юго-западный и западный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха в столице - не выше +5-6 градусов.
Более 100 000 украинских солдат были обвинены в дезертирстве с момента вторжения России в 2022 году, сообщил Офис генерального прокурора Украины
Более 100 000 украинских солдат были обвинены в дезертирстве с момента вторжения России в 2022 году, сообщил Офис генерального прокурора Украины
При поддержке НАТО оккупированные территории можно будет вернуть позже "дипломатическим путем", заявил президент Украины.
При поддержке НАТО оккупированные территории можно будет вернуть позже "дипломатическим путем", заявил президент Украины.
30 ноября исполняется 150 лет со дня рождения одного из самых знаменитых и влиятельных политиков XX века — Уинстона Черчилля.
30 ноября исполняется 150 лет со дня рождения одного из самых знаменитых и влиятельных политиков XX века — Уинстона Черчилля.
ЕС встречает календарную зиму 2024/25 с самыми низкими запасами газа за три года вторжения России в Украину. Холодная осень гарантировала Европе еще год спровоцированного Кремлем энергетического кризиса, из-за которого население беднеет, промышленность разоряется, казна пустеет, а власть — меняется.
ЕС встречает календарную зиму 2024/25 с самыми низкими запасами газа за три года вторжения России в Украину. Холодная осень гарантировала Европе еще год спровоцированного Кремлем энергетического кризиса, из-за которого население беднеет, промышленность разоряется, казна пустеет, а власть — меняется.
"Слили фото станции на ж/д линии Саласпилс - Париж", - веселится в соцсети "Х" Арвис, поделившийся "фотожабой" с фотографией станции, подписанной как "Международная железнодорожная станция Саласпилс". Эта станция должна быть построена в рамках мегапроекта Rail Baltica для соединения Латвии с пунктами назначения в Европе. Понятно, что этот пост вызвал бурный интерес у пользователей, от души смеявшихся и шутивших по поводу всех проблем, связанных с реализацией проекта, пишет la.lv.
"Слили фото станции на ж/д линии Саласпилс - Париж", - веселится в соцсети "Х" Арвис, поделившийся "фотожабой" с фотографией станции, подписанной как "Международная железнодорожная станция Саласпилс". Эта станция должна быть построена в рамках мегапроекта Rail Baltica для соединения Латвии с пунктами назначения в Европе. Понятно, что этот пост вызвал бурный интерес у пользователей, от души смеявшихся и шутивших по поводу всех проблем, связанных с реализацией проекта, пишет la.lv.
Жительница Латвии в социальной сети Threds поделилась историей о ситуации в общественном транспорте. Она ехала в автобусе и наблюдала как у водителя, который в том числе продавал билеты, в какой-то момент кончилось терпение.
Жительница Латвии в социальной сети Threds поделилась историей о ситуации в общественном транспорте. Она ехала в автобусе и наблюдала как у водителя, который в том числе продавал билеты, в какой-то момент кончилось терпение.
Застрельщик движения дерусификации Латвии Лиана Ланга рассказала в социальных сетях о прошлом своих родителей. Информацией о своей семье националистка, которая в своей предвыборной анкете не указывала своей национальности, неожиданно поделилась, отвечая на вопрос проживающего ныне в РФ бывшего евродепутата Андрея Мамыкина.
Застрельщик движения дерусификации Латвии Лиана Ланга рассказала в социальных сетях о прошлом своих родителей. Информацией о своей семье националистка, которая в своей предвыборной анкете не указывала своей национальности, неожиданно поделилась, отвечая на вопрос проживающего ныне в РФ бывшего евродепутата Андрея Мамыкина.