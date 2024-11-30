Последний ноябрьский день будет сереньким и хмурым — местами пройдет небольшой дождь

"Слили фото станции на ж/д линии Саласпилс - Париж", - веселится в соцсети "Х" Арвис, поделившийся "фотожабой" с фотографией станции, подписанной как "Международная железнодорожная станция Саласпилс". Эта станция должна быть построена в рамках мегапроекта Rail Baltica для соединения Латвии с пунктами назначения в Европе. Понятно, что этот пост вызвал бурный интерес у пользователей, от души смеявшихся и шутивших по поводу всех проблем, связанных с реализацией проекта, пишет la.lv.