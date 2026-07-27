На «Vaiņodes bekons» успешно завершился установленный Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) период надзора, и на ферму завезено более 1000 племенных свинок, что положило начало полноценному восстановлению стада.
В ближайшее время планируется завершить восстановление стада свиноматок, чтобы к концу этого года на ферме было около 1500 свиноматок и поросят — столько же, сколько было до вспышки заболевания.
Свинки закупаются у датской генетической группы «DanBred».
Наряду с завозом животных на предприятии реализуется обширная программа по восстановлению фермы. Ремонтируются помещения, обновляется технологическое оборудование и делаются вложения в биобезопасность.
Общие инвестиции в приобретение племенных животных, восстановление фермы и проекты по биобезопасности превысят 1,5 миллиона евро.
Государство выделило 2,1 миллиона евро на компенсацию убытков предприятия, покрыв как расходы на ликвидацию животных, так и компенсировав часть убытков от АЧС за ликвидированное стадо.
Вспышка АЧС на свиноферме «Vaiņodes bekons» в Вайнёдской волости Южнокурземского края была выявлена в январе. Было ликвидировано 24 650 свиней, то есть все стадо предприятия.
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