Наряду с завозом животных на предприятии реализуется обширная программа по восстановлению фермы. Ремонтируются помещения, обновляется технологическое оборудование и делаются вложения в биобезопасность.

Общие инвестиции в приобретение племенных животных, восстановление фермы и проекты по биобезопасности превысят 1,5 миллиона евро.

Государство выделило 2,1 миллиона евро на компенсацию убытков предприятия, покрыв как расходы на ликвидацию животных, так и компенсировав часть убытков от АЧС за ликвидированное стадо.