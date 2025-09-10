Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После удара Израиля по Дохе Катар теряет статус главной площадки для переговоров

© BBC 10 сентября, 2025 10:02

Мир 0 комментариев

На протяжении последних 20 лет Катар был мировой столицей переговоров: в Дохе договаривались о выводе американских войск из Афганистана, о возвращении украинских детей, похищенных Россией, о мире в Судане и об обмене заложников между Израилем и ХАМАС.

Однако после израильского удара по Дохе будущее Катара как посредника оказалось под вопросом.

Во вторник, 9 сентября, в катарской столице прозвучали взрывы. Израильские власти заявили, что целью атаки были лидеры ХАМАС, организаторы нападения 7 октября 2023 года. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что приказал ударить в ответ на нападение палестинцев в Иерусалиме днём ранее.

Представители ХАМАС сообщили Би-би-си, что в здании находилась команда переговорщиков, обсуждавшая американское предложение о перемирии. По их словам, один из лидеров группировки Халил аль-Хайя выжил, но погиб его сын Хумам и помощник. Израиль пока не отчитался об итогах операции.

«Это создаёт тревожный прецедент в любых будущих мирных переговорах», — отметил корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер. «Если даже Катар больше не является безопасным местом, то где оно есть?»

Катар резко отреагировал на атаку, но официально от посредничества не отказался. Это уже второй удар по стране за последние месяцы: 23 июня Иран атаковал базу Аль-Удейд, где размещаются ВВС США.

По подсчётам Guardian, в июле 2025 года Катар участвовал в десяти процессах медиации, включая переговоры Конго и Руанды. Особую роль Доха играла в освобождении заложников. Именно в Катаре в 2023–2024 годах проходили контакты Израиля и ХАМАС, приведшие к обмену 105 заложников на 240 палестинцев.

В ноябре 2024-го Доха заявила о выходе из процесса, разочаровавшись в нежелании сторон идти на компромиссы. Но с приходом Дональда Трампа в Белый дом Катар вновь включился в переговоры.

Удар по Дохе уже осудили ООН, Франция, Великобритания и ряд арабских стран. Папа римский Лев XIV назвал ситуацию «очень серьёзной». США признали, что знали о готовящейся атаке, но президент Трамп пока никак не прокомментировал события.

«На фоне возмущения руководства Дохи — союзника США — дипломатический путь буквально взорван, и Трампу придётся справляться с последствиями», — отметил корреспондент Би-би-си Том Бейтман.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

