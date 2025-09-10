После удара Израиля по Дохе Катар теряет статус главной площадки для переговоров

Однако после израильского удара по Дохе будущее Катара как посредника оказалось под вопросом.

Во вторник, 9 сентября, в катарской столице прозвучали взрывы. Израильские власти заявили, что целью атаки были лидеры ХАМАС, организаторы нападения 7 октября 2023 года. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что приказал ударить в ответ на нападение палестинцев в Иерусалиме днём ранее.

Представители ХАМАС сообщили Би-би-си, что в здании находилась команда переговорщиков, обсуждавшая американское предложение о перемирии. По их словам, один из лидеров группировки Халил аль-Хайя выжил, но погиб его сын Хумам и помощник. Израиль пока не отчитался об итогах операции.

«Это создаёт тревожный прецедент в любых будущих мирных переговорах», — отметил корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер. «Если даже Катар больше не является безопасным местом, то где оно есть?»

Катар резко отреагировал на атаку, но официально от посредничества не отказался. Это уже второй удар по стране за последние месяцы: 23 июня Иран атаковал базу Аль-Удейд, где размещаются ВВС США.

По подсчётам Guardian, в июле 2025 года Катар участвовал в десяти процессах медиации, включая переговоры Конго и Руанды. Особую роль Доха играла в освобождении заложников. Именно в Катаре в 2023–2024 годах проходили контакты Израиля и ХАМАС, приведшие к обмену 105 заложников на 240 палестинцев.

В ноябре 2024-го Доха заявила о выходе из процесса, разочаровавшись в нежелании сторон идти на компромиссы. Но с приходом Дональда Трампа в Белый дом Катар вновь включился в переговоры.

Удар по Дохе уже осудили ООН, Франция, Великобритания и ряд арабских стран. Папа римский Лев XIV назвал ситуацию «очень серьёзной». США признали, что знали о готовящейся атаке, но президент Трамп пока никак не прокомментировал события.

«На фоне возмущения руководства Дохи — союзника США — дипломатический путь буквально взорван, и Трампу придётся справляться с последствиями», — отметил корреспондент Би-би-си Том Бейтман.