После трагической аварии латвийские автогонщики вернулись домой

Уже сообщалось, что в пятницу в литовском городе Утена латвийский экипаж Телле/Грива въехал в толпу зрителей на ралли "Samsonas Rally Utena", в результате чего один человек погиб и 14 получили ранения.

По словам Крастиньша, который и сам был на ралли, литовская полиция в настоящее время ведет расследование, но у него нет информации о том, что латышам были предъявлены какие-либо обвинения.

"Я могу подтвердить, что все, кто непосредственно участвовал в аварии, были допрошены. Это факт, - сказал Крастиньш. - Литовский суд определит, кто виновен, а кто невиновен".

Крастиньш также отметил, что в месте, где произошла авария, не было предупреждающего знака перед опасным поворотом.

Как ранее сообщали литовские СМИ, причиной трагической аварии, вероятно, стало то, что тюки сена, обозначающие направление поворотов ралли, были сбиты другими автомобилями, поэтому латвийский экипаж не заметил поворот и въехал в зрителей.

Тем временем литовское СМИ "delfi.lt" сообщило, что должностные лица начали досудебное расследование трагического происшествия по статье 132(3) Уголовного кодекса Литвы за убийство по неосторожности.