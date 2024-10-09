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После налоговой реформы 95% жителей будут получать больше: Силиня

© LETA 9 октября, 2024 17:14

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В результате работы в сотрудничестве с социальными партнерами и самоуправлениями правительство добилось сбалансированного проекта госбюджета на следующий год, отметил в среду президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Ринкевич рассказал, что премьер проинформировала его о принятых в правительстве решениях и своем разговоре с Латвийским союзом самоуправлений и достигнутых договоренностях. Он отметил, что никогда еще разработка госбюджета не была легкой, так как это всегда компромисс.

Президент выразил удовлетворение тем, что госбезопасность является приоритетом госбюджета следующего года, поскольку это означает, что у работающих в системе внутренних дел страны повысится зарплата. По словам Ринкевича, он и Силиня сошлись во мнении, что нужно проявить крайнюю внимательность, чтобы увеличение зарплат действительно распространилось на всех, в особенности на тех, у кого эта зарплата не такая высокая.

Силиня добавила, что в повестке дня правительства безопасность остается приоритетом. На этот раз особый акцент сделан на внутренней безопасности. По мнению премьер-министра, проведенное в Айзкраукльском крае задержание нелегальных иммигрантов и их перевозчиков свидетельствует о том, что ситуация на границе, гибридные угрозы, миграция и угрозы полицейским и пограничникам серьезны, поэтому необходимо продолжать инвестировать в человеческие ресурсы в этой сфере.

Премьер добавила, что это связано с увеличением конкурентоспособности, поэтому и налоговая реформа, утвержденная правительством, уже передана на рассмотрение в Сейм. По словам Силини, после налоговой реформы 95% жителей будут получать больше. Эти изменения поддерживают работодатели и предприниматели, и правительство хочет посредством налоговой реформы дать возможность местным предприятиям стать более конкурентоспособными среди стран Балтии.

"Это не единственное, что мы планируем сделать, чтобы экономика могла развиваться, например, для больших инвестиций будет открыт "зеленый коридор". Кроме того, принято решение о накоплении ветряной и солнечной энергии", - отметила премьер-министр.

Она пояснила, что вузы, реализующие научные проекты, смогут сотрудничать и создавать специальные фонды, способствуя тем самым новым инновациям, которые затем в сотрудничестве с местными предприятиями будут вливаться в экономику страны.

"На мой взгляд, это в целом дает стране вектор развития, дает возможность компаниям вместе с учеными создавать новые продукты, конкурировать на глобальном мировом рынке. [...] Я рада, что нам удалось договориться с самоуправлениями. Это означает, что самоуправления все-таки признали предложение правительства хорошим. 2,5 млн запланированы для самоуправлений Латгале. В долгосрочной перспективе мы увеличили с 75% до 78% дотации самоуправлениям от подоходного налога с населения", - сказала Силиня.
 

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