После долгого молчания Пугачёва взбодрила соцсети

Публикуя селфи, Алла написала: "Ой ты, моя дорогая! Какие интересные истории ты придумываешь о нашей семье! Больше! Смелее! Нам это нравится".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

О чем именно идет речь, она не уточнила. Возможно, Алла Пугачева комментировала слова светской львицы Алены Кравец, которая притворилась знакомой с певицей и ее мужем Максимом Галкиным и в интервью российским СМИ заявила, что Пугачева якобы... боится его!

«Галкин — безжалостный манипулятор и умеет давить на больные места. Я сама не раз была свидетелем того, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что просто пошутил. Кроме того, опасения Пугачевой относительно мужа подогреваются еще и тем, что она теперь живет за его счет, на его деньги, потому что сама получает пенсию в 60 тысяч, да и то на карте в России, которая не работает в Израиле».

Кравец также заявила, что «Пугачева — трагически одинокий человек». «Ей пользовались все мужчины, и Галкин был первым, кто пригласил ее к себе домой. Все мы знаем, что Галкин создал эту семью, чтобы прикрыть, сами понимаете, что... Но даже такой показной брак, как я поняла при общении с Аллой, для нее лучше, чем тотальное одиночество. Итак, на вопрос, что держит вместе Пугачева и Галкина, кроме денег, я отвечу: во-первых, семья и дети, во-вторых, страх остаться одному на чужбине в 75 лет", - заявила Кравец.

Возвращаясь к посту Пугачевой, видно, что он привлек большое внимание пользователей Instagram. Под фотографией более пяти тысяч (!) комментариев.

Хотя некоторые комментаторы желают семье Аллы всего наилучшего, большая часть спешит высказать все свои отрицания в ее адрес, например, что о ней давно забыли в России и она никому не нужна.