После бури в Латвию придет необычное тепло

В ночь на субботу и утром на побережье скорость северо-западного ветра может достигать 30 метров в секунду, днем ветер стихнет, и временами выглянет солнце. Облака принесут дождь, град и мокрый снег, в некоторых районах возможны грозы. Температура воздуха составит около +3...+7 градусов.

В воскресенье, с приближением очередного циклона, ожидается пасмурное небо и дожди, на востоке страны - с мокрым снегом. Минимальная температура воздуха составит -2...+3 градуса ночью и до +7 градусов на побережье; днем ожидается температура от +1 градуса на крайнем востоке Латвии до +11 градусов на побережье.

В воскресенье ветер снова усилится, вечером и в ночь на понедельник на побережье возможны порывы северо-северо-западного ветра до 28 метров в секунду. В понедельник ожидается относительно солнечная погода, местами пройдут кратковременные дожди.

До 5 ноября на некоторых дорогах может быть скользко, особенно в утренние часы.

В середине и второй половине следующей недели ожидается небольшое количество осадков и температура +7...+12 градусов. Ветер слабый или умеренный с запада. С приближением государственного праздника вероятность дождя увеличится, а температура воздуха будет выше, чем обычно в ноябре.