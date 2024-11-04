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После бури в Латвию придет необычное тепло

© LETA 4 ноября, 2024 09:27

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Первые дни ноября в Латвии будут ветреными и холодными, но затем погода станет более спокойной, а температура воздуха ожидается значительно выше нормы, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу и утром на побережье скорость северо-западного ветра может достигать 30 метров в секунду, днем ветер стихнет, и временами выглянет солнце. Облака принесут дождь, град и мокрый снег, в некоторых районах возможны грозы. Температура воздуха составит около +3...+7 градусов.

В воскресенье, с приближением очередного циклона, ожидается пасмурное небо и дожди, на востоке страны - с мокрым снегом. Минимальная температура воздуха составит -2...+3 градуса ночью и до +7 градусов на побережье; днем ожидается температура от +1 градуса на крайнем востоке Латвии до +11 градусов на побережье.

В воскресенье ветер снова усилится, вечером и в ночь на понедельник на побережье возможны порывы северо-северо-западного ветра до 28 метров в секунду. В понедельник ожидается относительно солнечная погода, местами пройдут кратковременные дожди.

До 5 ноября на некоторых дорогах может быть скользко, особенно в утренние часы.

В середине и второй половине следующей недели ожидается небольшое количество осадков и температура +7...+12 градусов. Ветер слабый или умеренный с запада. С приближением государственного праздника вероятность дождя увеличится, а температура воздуха будет выше, чем обычно в ноябре.

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Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

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