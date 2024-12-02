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Пошли на попятную: профсоюз медиков отозвал процедуру коллективного спора по поводу последних изменений в работе «скорой»

Редакция PRESS 2 декабря, 2024 18:04

Новости Латвии 0 комментариев

После более чем двухчасового совещания Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) с Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) достигнута договоренность об отзыве процедуры коллективного спора об интересах, сообщили агентству ЛЕТА после переговоров стороны, участвовавшие в споре.

Как заявил председатель профсоюза Валдис Керис, после переговоров с главой СНМП Лиене Ципуле поданное ЛПРЗСУ требование об отмене запланированных изменений в организации работы службы и процедура коллективного спора об интересах отзываются, но это еще не означает, что никаких переговоров на эту тему больше не будет.

Переговорный процесс подтвердил необходимость социального диалога и высветил ряд проблем, которые в дальнейшем еще предстоит решить, поэтому профсоюз продолжит встречаться со СНМП для обсуждения отдельных аспектов изменений в организации труда, сообщили Керис и Ципуле.

"Переговоры были сложными, временами эмоциональными, но главное, что достигнута договоренность", - отметил Керис.

Ципуле признала, что переговоры были "напряженными и очень ценными". Она сообщила, что СНМП повторно проинформирует отдельных работников о планируемых изменениях, но подчеркнула, что почти 100% работников ранее уже письменно подтвердили свое согласие с ними.

На вопрос о других решениях, например, сокращении бюджета СНМП на 1,8 млн евро, Керис ответил уклончиво, отметив, что "не хочет комментировать вопросы, которые не относятся к конкретному примирению". По его мнению, этот и другие вопросы следует оставить в дальнейшей повестке дня.

У СНМП заключен коллективный договор с четырьмя профсоюзами, но остальные не требуют отмены запланированных изменений в организации работы службы.

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