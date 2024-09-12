Португальские учителя «бегут» из школ

В Португалии, где как и в других странах ЕС начался учебный год, не хватает восьмисот педагогов. По данным властей, около 200 000 учеников не имеют учителей-предметников.

Марио Ногейра, генсекретарь Национальной федерации учителей: "Ситуация более серьезная, чем в прошлом году. В 2023 году с нехваткой учителей столкнулись около 100 000 учащихся, что уже было очень плохо. Далее ситуация только ухудшалась, потому что в прошлом году 3521 учитель вышел на пенсию, а в систему пришли всего 700–800 преподавателей".

Дипломированные специалисты в основном уходят из профессии из-за больших нагрузок и низкой, как они считают, зарплаты.

Марио Ногейра, генсекретарь Национальной федерации учителей: "За последние шесть лет более 14 500 учителей, а в целом у нас 120-130 тысяч преподавателей, имеющих надлежащую квалификацию, ушли из профессии. Следовательно, это более 10% молодых учителей".

Ожидается, что к 2030 году из системы образования уйдут около 50 000 учителей. Компенсировать кадровые потери за счет выпускников вузов не удастся. У властей есть план действий, но он не нравится профсоюзам.

Марио Ногейра, генсекретарь Национальной федерации учителей: "У нас есть проблема "старения" профессии. Этот план в значительной степени предусматривает возвращение в школы учителей-пенсионеров. Власти также хотят убедить преподавателей 60-70 лет не уходить на пенсию, обещая выплачивать им 750 евро до вычета налогов. Конечно, никому это не нравится. Люди жаждут уйти на заслуженный отдых".

Правительство Португалии также намерено пересмотреть Свод положений о преподавательской карьере. Заседание по этому вопросу назначено на 21 октября.