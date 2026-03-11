Популярные уколы для похудения могут ударить по зрению? Что нашли учёные

Учёные обнаружили, что у людей, принимающих препарат Wegovy, вероятность внезапной потери зрения может быть почти в пять раз выше, чем у пациентов, которые используют Ozempic.

Оба лекарства содержат одно и то же активное вещество – семаглутид. Оно снижает уровень сахара в крови, замедляет пищеварение и уменьшает аппетит. Благодаря этому препараты активно применяются при диабете и для снижения веса.

Однако исследование, опубликованное в British Journal of Ophthalmology, показало связь между Wegovy и редким заболеванием глаза – неартериитической передней ишемической оптической нейропатией.

Врачи иногда называют это состояние «глазным инсультом». Оно возникает, когда к зрительному нерву поступает меньше крови. В результате зрение может резко ухудшиться или даже пропасть.

Хорошая новость в том, что осложнение встречается очень редко – примерно у одного человека из десяти тысяч, принимающих семаглутид.

Исследователи также заметили, что у мужчин риск оказался примерно в три раза выше, чем у женщин.

По мнению авторов работы, возможное объяснение связано с дозировкой. Препарат Wegovy применяется для снижения веса и содержит более высокие дозы семаглутида, чем Ozempic, который назначают при диабете.

При этом в таблетках Rybelsus, где используется то же вещество, повышенного риска обнаружить не удалось. Учёные предполагают, что это может быть связано с более медленным всасыванием препарата.

Британский регулятор лекарств уже предупредил врачей о возможном риске и добавил информацию о таком побочном эффекте в инструкции.

При этом специалисты подчёркивают: риск остаётся крайне низким, а окончательная связь между препаратом и потерей зрения пока не доказана.

Компания Novo Nordisk, производитель этих лекарств, заявила, что внимательно отслеживает все сообщения о побочных эффектах и считает, что польза препаратов по-прежнему превышает возможные риски.