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Попрыгал по машинам на 6200 евро: инцидент на заправочной станции

Редакция PRESS 6 июня, 2025 21:09

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В Риге, на заправочной станции произошёл инцидент, который обойдется хулигану в круглую сумму.

В результате ссоры, молодой человек не нашел ничего лучшего, чем запрыгнуть на крушу припаркованного автомобиля, пробить ногой лобовое стекло,  далее перепрыгнуть на другую машину, и еще на одну. Общая сумма ущерба, нанесенного владельцам автомобилей, составляет 6200 евро.

Инцидент произошёл на улице Бривибас.

По имеющейся информации, перед тем как совершить преступление, мужчина попросил свидетелей снять его на камеру, затем забрался на BMW M850i, принадлежащий другому человеку, и разбил ногой стекло. Затем перепрыгнул на следующую машину.

Свидетели вызвали стражей правопорядка. Дебошира поймали. предположительно, в момент задержание он находился под действием одурманивающих веществ.

Задержанный (1988 г.р.) ранее уже имел судимость за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения.

По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества начат уголовный процесс по части 1 статьи 185 Уголовного закона. За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы, либо надзор, либо общественные работы, либо штраф.

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