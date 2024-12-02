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Помогите! Молодежному центру Young Folks грозит закрытие

Редакция PRESS 2 декабря, 2024 21:06

Новости Латвии 0 комментариев

Хронически не хватает денег, из-за чего часть важных инициатив молодежной общественной организации Young Folks — под угрозой. Центр, который уже более 12 лет занимается неформальным образованием и поддержкой молодежи, а также помогает украинским беженцам, может закрыться без финансовой помощи, сообщил его руководитель Александр Морозов, пишет LSM+.

У Young Folks есть статус организации общественного блага — SLO (sabiedriskā labuma organizācija), но и это не уберегло от критической нехватки финансирования. Центр работает преимущественно на волонтерской основе, поддерживая молодежные инициативы и организуя участие подростков в международных программах, таких как Erasmus+. Однако аренда помещений (в частности, для бесплатного магазина, где украинские беженцы могут получить одежду и другие необходимые вещи) и другие направления работы требуют финансирования, которого не хватает катастрофически.

На протяжении многих лет Young Folks стал местом притяжения для детей, подростков, молодежи и взрослых. Центр, расположенный в центре Риги (на ул. Кр. Барона, 32), еженедельно проводит более 30 мероприятий, включая кружки по интересам, языковые клубы, киноклубы, инженерные мастерские и многое другое. Здесь каждый может почувствовать себя комфортно, найти новых друзей, развить свои навыки и стать частью сплоченного сообщества, независимо от жизненных обстоятельств или финансового положения.

С начала войны в Украине Young Folks активно участвовал в помощи беженцам, открыв пункт поддержки на автовокзале Риги. Волонтеры центра обеспечивали людей жильем, питанием и необходимой информацией для адаптации. Помимо этого, был открыт бесплатный магазин для украинцев, где каждый мог получить одежду и необходимые вещи безвозмездно. На поддержание работы этих пунктов не хватает средств уже несколько месяцев.

Каждый может внести вклад в сохранение Young Folks, сделав пожертвование:
Через Mobilly: выбрав ziedojumi - Young Folks LV;
Через PayPal: info@youngfolks.lv;
Через Swedbank: получатель — Young Folks LV, номер счета: LV44HABA0551038525297, назначение платежа — ziedojums.

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