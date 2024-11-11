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Помогал получать россиянам ВНЖ в Латвии: в «черный список» включен бизнесмен РФ

© LETA 11 ноября, 2024 15:25

ЧП и криминал 0 комментариев

В «черный список» Латвии внесен российский бизнесмен Алекс Поспехов, который помогал использовать лазейки в правилах получения вида на жительство, сообщает программа TV3 «Ничего личного».

Латвия пытается привлечь перспективные компании, которые бы развивали в стране свои инновационные идеи. На призыв откликнулись несколько сотен бизнесменов, в основном из России, однако после получения вида на жительство некоторых бизнесменов в Латвии не видели. Человек, который помог этим гражданам России обмануть латвийские власти, в этом году был внесен в «черный список» Латвии.

В 2016 году был выдвинут план, согласно которому Латвия станет самой привлекательной страной Балтии для стартапов. Правительство решило оказать большую поддержку местным бизнес-идеям и начало меры по привлечению инновационных компаний из других стран. Одним из обещанных бонусов стал временный вид на жительство в Латвии.

После этого в Латвии появился Поспехов, позиционирующий себя как предприниматель и эксперт по стратегическим коммуникациям, который также одним из первых получил стартап-визу в 2018 году. Поспехов основал несколько компаний в Латвии. Сферой деятельности его компании "Mission Tech", зарегистрированной в 2019 году, был консалтинг. Через месяц после создания компании Поспехов уже публично заявил, что помог еще 21 стартапу получить так называемые стартап-визы.

О том, как легко получить вид на жительство в Латвии, Поспехов рассказал в блогах российских криптотехнологий и стартапов. Это было представлено как самый простой способ переехать в Европу и США. Он помог своим клиентам основать компании в Латвии, сформировать бизнес-идею и подать заявление на получение временного вида на жительство, который позволил бы им свободно путешествовать по европейским странам. Получателям вида на жительство в Латвии нужен был заявленный адрес, и многие указывали его в квартире Поспехова на улице Гертрудес.

Чтобы сохранить разрешение, по правилам, эти российские граждане должны были доказать, что их бизнес реален – входить в совет директоров компании, демонстрировать прогресс в разработке продукции. Дирекция по делам гражданства и миграции опиралась на мнение Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), однако ЛАИР оценило идею лишь на бумаге, сообщает программа. Больше всего заявок - 295 - было в 2021 году, но многие также были отклонены, а в 2022 году данная программа была прекращена для граждан России.

292 гражданина России и членов их семей получили вид на жительство по программе стартапов. Большинство заявленных в квартире Поспехова стартапов зарегистрировали свои стартапы в здании в Риге по адресу Ганибу дамбис, 26А, где у этих компаний никогда не было офисов. Согласно новости программы, здание принадлежит компании Valmieras 28, владельцами которой являются Виктор Чайкин и компания политика Юлии Степаненко, а в правлении работает бывший депутат Сейма и Рижской думы Вячеслав Степаненко.

Весной этого года Поспехов был внесен в «черный список» Латвии, поскольку органы безопасности считают, что он угрожал Латвии и Европейскому Союзу, помогая въехать сюда людям, которые лгали о цели своего въезда.

Поспехов сейчас переехал в Люксембург и рассказывает российским СМИ, какие преимущества есть для стартапов в Люксембурге и как получить паспорт этой страны. Летом этого года был массово закрыт Реестр компаний-клиентов Поспехова, получивших стартап-визы. Виды на жительство у многих стартаперов также аннулированы, но у 41 россиянина они все еще остались.

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