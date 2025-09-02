Полуголый юноша у памятника Свободы под «Катюшу»: зачем?

-Под песню «Я русский» российского певца Шамана, воспевающего путинский режим, провокатор садится в арендованную машину, размахивает шарфом, и все это происходит рядом с памятником Свободы.

Это и несколько других видео, на которых молодой человек прыгает вокруг памятника Свободы в полуобнажённом виде, вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Кроме того, появилось видео, на котором тот же хулиган включает песню «Катюша» через громкоговоритель в общественном транспорте. Действия молодого человека привлекли внимание правоохранительных органов.

Служба государственной безопасности на запрос журналистов ответила следующее: «Подтверждаем, что деятельность данного лица попала в поле зрения Службы государственной безопасности. При этом обращаем внимание, что использование в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, а также иные нарушения общественного порядка влекут за собой административную ответственность. Рассмотрение подобных случаев и принятие решения о возможном применении административного наказания относится к компетенции Государственной полиции».

Один и тот же молодой человек вел себя грубо и нагло в нескольких магазинах, забираясь на прилавки и портя чужое имущество.

Гита Гржибовски, представитель государственной полиции сообщила, что эта "личность длительное время находилась в поле зрения Государственной полиции. В связи с действиями этого человека возбуждено несколько дел об административных правонарушениях, назначены административные наказания, а также проведены профилактические беседы. Однако, учитывая, что лицо продолжает заниматься хулиганской деятельностью и неоднократно привлекалось к ответственности, Государственная полиция возбудила в отношении него уголовное дело по статье 231 части 1 Уголовного кодекса".

Мужчине инкриминируется грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу, игнорировании общепринятых норм поведения. Данное нарушение карается лишением свободы на срок до двух лет.

