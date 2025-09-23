Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

23 сентября, 2025

0 комментариев

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Тон задала певица Линда Лин: «Вернулась с четырёхчасового «Оракула». Сыта по горло. Визуальная и слуховая перегрузка была настолько велика, что терялась связь с содержанием. Форма, конечно, невообразимо впечатляет, и хорошо, что в латвийском театре создаются такие произведения мирового уровня, которые выводят нас на карту европейских сцен! Нужна новая траектория, мы не можем вечно играть только «Скродердиенас».

Однако, должна признать, что чисто субъективно, большую часть спектакля мной владело желание выдержать. А не наслаждаться, думать, чувствовать, соприкасаться с миром муз.

Был один небольшой момент, который меня по-настоящему зацепил, полностью захватив внимание – сцена «колдовства» с Мадарашем Вильчуком во втором акте – настоящая находка!

Могу ли я порекомендовать его? Хм. После просмотра работы того же режиссёра «Ротхо» у меня ещё три дня бурлил катарсис и невероятный восторг. «Оракул», напротив, показался мне работой, которую необходимо сделать. Для тела. Начинать нужно не позже 15:00, чтобы впереди ещё был вечер, который позволил бы восстановиться после пережитых вибраций. Да – интересный исторический и современный контекст, актёрская игра и, конечно же, форма! Равнодушных не будет. В этом, наверное, и заключается задача искусства. Встряхнуть", - написала она.

Один из пользователей Facebook пишет: «Я случайно наткнулся на этот отзыв и хочу согласиться практически со всем, что в нём написано. Я пытался понять свои чувства, а точно, чувство, которое я испытывал – необходимость выдержать, и мне почему-то хотелось, чтобы на входе мне напомнили, что беруши могли бы быть полезны».

«Полностью согласен с рецензией. Спектакль был визуально приятным и современным, но длинные паузы в диалогах в первом акте можно было бы легко сократить, что избавило бы зрителя от необходимости сидеть на протяжении четырёх часов».

«Полностью мои ощущения. Этот безумный второй акт, непрерывное психоделическое звуковое и световое безумие, напомнило мне об экспериментах, которые когда-то проводились над людьми, чтобы уничтожить их морально и психологически. Больше невозможно было думать или наслаждаться представлением… Хотелось выбежать из зала, чтобы сердце не остановилось… как чувствуют себя в зале люди с различными кардиостимуляторами или с ослабленной нервной системой… специфические эффекты могут их уничтожить… это уже не театр… Я не удивлюсь, если эти психоделические пытки зрителей в спектакле не будут нейтрализованы или уменьшены, что у театра придётся дежурить бригаде скорой помощи… Те, кто мог, сами покинули зал, когда почувствовали, что вот-вот потеряют сознание. Это уже не театр, если зрителям приходится думать о сохранении своего физического и психического здоровья и выживании, а не о спектакле».

«Ужасное, безумное и психоделическое произведение, я больше никогда не захочу такого «искусства»!! Зачем, учитывая такую ​​важную историю, выдвигать на первый план гомосексуальность Тьюринга? Все 4 часа я была убеждена, что кто-то точно «погибнет» в эпилептическом припадке. Принципиально «терпела» до конца – разочарование, головная боль и плохое настроение из-за испорченного субботнего вечера», - писали в комментариях люди.

Отметим, что все билеты на ближайшие спектакли полностью проданы. Их стоимость варьировалась от 20 до 60 евро. И о том, что во время спектакля используют стробоскоп - посетителей предупреждаю заранее.

Сидеть удобно: фоторепортаж из новой Лиепайской тюрьмы

12:34

0 комментариев

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

Дважды за два дня — в Иманте горят автомобили

12:30

0 комментариев

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Архитекторы современной политики — комсомольцы и коммунисты 1980-х: взгляд

12:28

0 комментариев

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Платили зарплаты в конвертах: СГД накрыла строительную фирму

12:17

0 комментариев

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

12:16

0 комментариев

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Большинство латвийцев против полного разрыва связей с Россией: опрос

12:04

0 комментариев

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

11:58

0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

