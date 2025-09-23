Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

Тон задала певица Линда Лин: «Вернулась с четырёхчасового «Оракула». Сыта по горло. Визуальная и слуховая перегрузка была настолько велика, что терялась связь с содержанием. Форма, конечно, невообразимо впечатляет, и хорошо, что в латвийском театре создаются такие произведения мирового уровня, которые выводят нас на карту европейских сцен! Нужна новая траектория, мы не можем вечно играть только «Скродердиенас».

Однако, должна признать, что чисто субъективно, большую часть спектакля мной владело желание выдержать. А не наслаждаться, думать, чувствовать, соприкасаться с миром муз.

Был один небольшой момент, который меня по-настоящему зацепил, полностью захватив внимание – сцена «колдовства» с Мадарашем Вильчуком во втором акте – настоящая находка!

Могу ли я порекомендовать его? Хм. После просмотра работы того же режиссёра «Ротхо» у меня ещё три дня бурлил катарсис и невероятный восторг. «Оракул», напротив, показался мне работой, которую необходимо сделать. Для тела. Начинать нужно не позже 15:00, чтобы впереди ещё был вечер, который позволил бы восстановиться после пережитых вибраций. Да – интересный исторический и современный контекст, актёрская игра и, конечно же, форма! Равнодушных не будет. В этом, наверное, и заключается задача искусства. Встряхнуть", - написала она.

Один из пользователей Facebook пишет: «Я случайно наткнулся на этот отзыв и хочу согласиться практически со всем, что в нём написано. Я пытался понять свои чувства, а точно, чувство, которое я испытывал – необходимость выдержать, и мне почему-то хотелось, чтобы на входе мне напомнили, что беруши могли бы быть полезны».

«Полностью согласен с рецензией. Спектакль был визуально приятным и современным, но длинные паузы в диалогах в первом акте можно было бы легко сократить, что избавило бы зрителя от необходимости сидеть на протяжении четырёх часов».

«Полностью мои ощущения. Этот безумный второй акт, непрерывное психоделическое звуковое и световое безумие, напомнило мне об экспериментах, которые когда-то проводились над людьми, чтобы уничтожить их морально и психологически. Больше невозможно было думать или наслаждаться представлением… Хотелось выбежать из зала, чтобы сердце не остановилось… как чувствуют себя в зале люди с различными кардиостимуляторами или с ослабленной нервной системой… специфические эффекты могут их уничтожить… это уже не театр… Я не удивлюсь, если эти психоделические пытки зрителей в спектакле не будут нейтрализованы или уменьшены, что у театра придётся дежурить бригаде скорой помощи… Те, кто мог, сами покинули зал, когда почувствовали, что вот-вот потеряют сознание. Это уже не театр, если зрителям приходится думать о сохранении своего физического и психического здоровья и выживании, а не о спектакле».

«Ужасное, безумное и психоделическое произведение, я больше никогда не захочу такого «искусства»!! Зачем, учитывая такую ​​важную историю, выдвигать на первый план гомосексуальность Тьюринга? Все 4 часа я была убеждена, что кто-то точно «погибнет» в эпилептическом припадке. Принципиально «терпела» до конца – разочарование, головная боль и плохое настроение из-за испорченного субботнего вечера», - писали в комментариях люди.

Отметим, что все билеты на ближайшие спектакли полностью проданы. Их стоимость варьировалась от 20 до 60 евро. И о том, что во время спектакля используют стробоскоп - посетителей предупреждаю заранее.