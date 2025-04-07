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Получение суточных за командировки в двух местах одновременно: как наши чиновники «подрабатывают» (1)

© LETA 7 апреля, 2025 14:09

Новости Латвии 1 комментариев

Несколько работников Минсообщения более 10 лет получали регулярные ежемесячные выплаты из фонда развития портов

Фонд развития портов - поддержка для портов или госчиновников? На прошлой неделе Государственный контроль обнародовал результаты ревизии об использовании средств фонда. Аудиторы обнаружили, что из нескольких сотен тысяч евро в год лишь небольшая часть средств тратится на маркетинг и рекламу портовых услуг, что и было целью создания фонда, тогда как большая часть средств использовалась для выплат сотрудникам Минсообщения.

Госконтроль считает, что часть денег была потрачена не только неэкономно, но и незаконно, поэтому обратился в прокуратуру, сообщает передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

Фонд развития портов был создан более двух десятилетий назад с целью популяризации латвийских портов на международных рынках, привлечения инвесторов и грузов. С 2010 года его финансируют три крупнейших порта - Рига, Вентспилс и Лиепая.

Как отмечает Госконтроль, именно в этот момент работа фонда "ушла в тень", так как он больше не был обязан публиковать отчеты об использовании средств.

"Это неприятный сюрприз. В моем понимании, так не должно было быть. Те люди, которые принимали эти решения, уже не работают в министерстве. В настоящее время такие выплаты не производятся", - заявил новый министр сообщения Атис Швинка.

Бывший руководитель комиссии по рекламе Улдис Рейманис в прошлом году был переведен на должность директора Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов, а заместитель директора департамента транспортной логистики и координации международного сотрудничества Андрис Малдупс покинул министерство в марте этого года.

Рейманис заявил, что считает выводы Госконтроля необъективными и непрофессиональными. Он не согласен с тем, что получение суточных за командировки в двух местах одновременно является неэкономным расходованием средств, так как у каждой работы есть своя специфика.

Малдупс также не согласился со всеми выводами Госконтроля, но отказался от более подробных комментариев.

Министерство сообщения создало комиссию для оценки действий своих сотрудников в отношении фонда развития портов. Однако как минимум два члена комиссии сами в свое время получали дополнительное вознаграждение из фонда.

Как выяснила передача, в течение четырех лет выплаты из фонда получала директора юридического департамента Лиене Приедите-Канцевича, а в течение недолгого времени также Ингуна Страутмане, которая тоже возглавляла этот департамент. Теперь обе входят в состав комиссии, которая будет оценивать выводы Государственного аудита.

(TV3.lv)

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