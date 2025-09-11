Польша закрыла небо у восточных границ: Совбез ООН собирается на экстренное заседание

Этот шаг стал ответом на беспрецедентную ночную операцию, в ходе которой Варшава при поддержке союзников по НАТО сбила несколько российских беспилотников, нарушивших ее воздушное пространство в среду.

Польша ввела ограничения на воздушное движение вдоль своих восточных границ с Беларусью и Украиной после того, как обвинила Россию в отправке на территорию страны более десятка беспилотников.

По запросу Оперативного командующего Вооруженных сил Польши, в целях обеспечения государственной безопасности, с 10 сентября 2025 года (22:00 UTC) по 9 декабря 2025 года (23:59 UTC) введено ограничение на воздушное движение в восточной части Польши , — говорится в заявлении Оперативного командования, опубликованном в X.