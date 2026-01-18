«Польское правительство никогда не считало вопрос о военных репарациях Польше за человеческие и материальные потери, понесенные в результате агрессии СССР против Польши и преступлений Сталина, закрытым», — сказал замглавы польского МИД Владислав Бартошевский. Он добавил, что этот вопрос неоднократно поднимался перед Москвой, но это не принесло результатов.

По словам Гондека, исследования по оценке ущерба от действий СССР уже проводят восемь научных сотрудников института. Кроме того, в первой половине 2026 года организация совместно с Варшавской школой экономики проведет семинар по методологии оценки различных категорий имущества, которые Польша утратила в результате советского вторжения. «Параллельно готовятся публикации о потере нематериальных активов, стоимость которых не может быть напрямую переведена в финансовый эквивалент», — отметил директор института, уточнив, что речь идет в том числе о «местных социально-культурных идентичностях» на попавших под советскую оккупацию восточный землях Польши.

Поставленная задача сложнее, чем оценка потерь от немецкой оккупации, так как «за десятилетия присутствия и влияния СССР в Польше значительная часть документации была уничтожена, сфальсифицирована или преднамеренно скрыта», сказал Гондек. Кроме того, польским исследователям фактически закрыт доступ в архивы РФ и Беларуси, подчеркнул он.

По словам директора института, частично результаты работы по потерям от действий СССР уже были представлены на научных конференциях, семинарах и дискуссиях. Первый номер научного журнала «Studia i Materiałów Instytutu Strat Wojennych» вышел в конце декабря. Также в ближайшие недели должны быть опубликованы первые два тома серии источников.

На основе подсчетов Института Карского польский Сейм в сентябре 2022 года опубликовал доклад, в котором военный ущерб Польше из-за вторжения Германии был оценен в 6 трлн 220 млрд злотых (примерно $1,4 трлн). Оценка включает разрушение польских городов, инфраструктуры и промышленности, а также утраченный экономический потенциал, обусловленный гибелью миллионов польских граждан. Берлин подобные требования отвергал, ссылаясь на заявление подконтрольного Москве правительства Польши от 1953 года об отказе от дальнейших компенсаций.