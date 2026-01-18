Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Польша готовит счёт к России за оккупацию. От Германии уже требуют $1,4 трлн. (1)

18 января, 2026

1 комментариев

В Польше готовят материалы для подсчета материального и нематериального ущерба стране в результате аннексии восточных польских территорий советскими войсками в 1939 году и послевоенного господства СССР над Польшей. Подробности об этой работе, которая началась летом 2025 года, рассказал Бартош Гондек, директор польского Института оценки военных потерь имени Яна Карского, который был создан в 2021 году для подсчета урона, нанесенного стране немецкими оккупантами в 1939–1945 годах, пишет The Moscow Times. 

«Польское правительство никогда не считало вопрос о военных репарациях Польше за человеческие и материальные потери, понесенные в результате агрессии СССР против Польши и преступлений Сталина, закрытым», — сказал замглавы польского МИД Владислав Бартошевский. Он добавил, что этот вопрос неоднократно поднимался перед Москвой, но это не принесло результатов. 

По словам Гондека, исследования по оценке ущерба от действий СССР уже проводят восемь научных сотрудников института. Кроме того, в первой половине 2026 года организация совместно с Варшавской школой экономики проведет семинар по методологии оценки различных категорий имущества, которые Польша утратила в результате советского вторжения. «Параллельно готовятся публикации о потере нематериальных активов, стоимость которых не может быть напрямую переведена в финансовый эквивалент», — отметил директор института, уточнив, что речь идет в том числе о «местных социально-культурных идентичностях» на попавших под советскую оккупацию восточный землях Польши.  

Поставленная задача сложнее, чем оценка потерь от немецкой оккупации, так как «за десятилетия присутствия и влияния СССР в Польше значительная часть документации была уничтожена, сфальсифицирована или преднамеренно скрыта», сказал Гондек. Кроме того, польским исследователям фактически закрыт доступ в архивы РФ и Беларуси, подчеркнул он.  

По словам директора института, частично результаты работы по потерям от действий СССР уже были представлены на научных конференциях, семинарах и дискуссиях. Первый номер научного журнала «Studia i Materiałów Instytutu Strat Wojennych» вышел в конце декабря. Также в ближайшие недели должны быть опубликованы первые два тома серии источников.

На основе подсчетов Института Карского польский Сейм в сентябре 2022 года опубликовал доклад, в котором военный ущерб Польше из-за вторжения Германии был оценен в 6 трлн 220 млрд злотых (примерно $1,4 трлн). Оценка включает разрушение польских городов, инфраструктуры и промышленности, а также утраченный экономический потенциал, обусловленный гибелью миллионов польских граждан. Берлин подобные требования отвергал, ссылаясь на заявление подконтрольного Москве правительства Польши от 1953 года об отказе от дальнейших компенсаций.

Главные новости

Немцы сдали назад: солдаты Бундесвера внезапно покинули Гренландию; а что с Латвией?
Важно

Немцы сдали назад: солдаты Бундесвера внезапно покинули Гренландию; а что с Латвией?

Шуваев: задача моего поколения — оставить советское наследие в прошлом
Важно

Шуваев: задача моего поколения — оставить советское наследие в прошлом (2)

«А вы продолжайте жертвовать на больных детей»: в интернете возмущены безумными тратами
Важно

«А вы продолжайте жертвовать на больных детей»: в интернете возмущены безумными тратами (4)

«Схема Долиной» — латвийский вариант: пять человек за декабрь остались без квартир (ВИДЕО) (1)

17:59

1 комментариев

Элвис Страздиньш, ИТ-специалист и инженер программного обеспечения, часто публикует в интернете ролики, в которых рассказывает о мошеннических схемах и способах отъёма денег у населения. 

Читать

Хоть что-то стабильное — мороз и солнце: местами ожидается -20 градусов и ниже (1)

17:17

1 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, на следующей неделе солнце из облаков будет выглядывать часто. 

Читать

Немцы сдали назад: солдаты Бундесвера внезапно покинули Гренландию; а что с Латвией? (1)

16:52

1 комментариев

15 немецких военных с контр-адмиралом Штефаном Паули во главе, прибывшие на помощь Гренландии, 18 января, в воскресенье, покинули остров, пишет Bild. Солдаты пробыли на острове всего 44 часа. Латвию в Гренландию вообще не позвали.
 
По информации Bild, приказ из Берлина о возвращении пришёл рано утром, все встречи и мероприятия были срочно отменены. Никаких официальных объяснений не было: солдатам просто приказали покинуть остров.

Читать

«А вы продолжайте жертвовать на больных детей»: в интернете возмущены безумными тратами (1)

16:21

1 комментариев

В Латвии за 30 миллионов евро создадут Центр единого здоровья для раннего выявления пандемий и кризисов в здравоохранении. Задумка вроде бы и неплохая, но публику в интернете эта новость взбесила.

Читать

Шуваев: задача моего поколения — оставить советское наследие в прошлом (1)

15:46

1 комментариев

С депутатом Сейма и специалистом по социальной антропологии Андрисом Шуваевым в программе Латвийского радио Brīvības bulvāris побеседовал ведущий Гинтс Грубе. Беседа получилась очень длинной, но некоторые её фрагменты определённо заслуживают ознакомления с ними.

Читать

Апинис: я категорически против торговли лекарствами в магазинах и на заправках (1)

15:37

1 комментариев

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

Читать