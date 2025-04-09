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Половна дорог местного значения — в плохом или очень плохом состоянии: Latvijas valsts ceļi

Редакция PRESS 9 апреля, 2025 16:03

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

48,8% автодорог местного значения в Латвии находятся в плохом или очень плохом состоянии, сообщил на ежегодной конференции дорожной отрасли председатель правления ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) Мартиньш Лаздовскис.

Он отметил, что техническое состояние местных дорог является серьезной проблемой, так как они составляют половину всей дорожной сети в стране, при этом 72% местных дорог имеют гравийное покрытие.

"Ситуация не радует, поскольку почти половина дорог находится в плохом или очень плохом состоянии. Хотя это дороги с небольшой интенсивностью движения, их состояние необходимо поддерживать, чтобы по ним можно было перемещаться", - сказал Лаздовскис.

Ситуация на главных и региональных дорогах страны лучше, добавил руководитель предприятия.

Согласно данным LVC, в 2020 году в плохом или очень плохом состоянии находилось 15,3% главных государственных автодорог, в плохом состоянии - 33,4% региональных дорог, а в 2024 году в плохом состоянии находилось 7,9% главных автодорог и 19,5% региональных дорог.

Лаздовскис отметил, что благодаря финансированию Европейского союза (ЕС) состояние главных государственных дорог улучшилось, а благодаря дополнительному финансированию во время пандемии "Covid-19" в период с 2020 по 2022 год было улучшено покрытие многих региональных дорог.

Руководитель LVC сообщил, что до 2027 года капитальные вложения планируются в 34%, или 6670 км государственных автодорог, а для остальных дорог запланировано текущее обслуживание.

Лаздовскис добавил, что важна долгосрочная стабильность финансирования. В этом году капитальные вложения в государственные автодороги составят 191 млн евро, а в 2026 и 2027 годах запланировано около 140 млн евро в год.

Руководитель LVC отметил, что главной задачей в ближайшие годы будет поддержание текущего уровня дорожной сети, поскольку финансирование ЕС для ремонта дорог больше не доступно, за исключением специфических целей, таких как проекты по безопасности дорожного движения, поэтому ремонт и строительство новых дорог должно обеспечиваться из госбюджета или других источников.

По словам Лаздовскиса, в ближайшие годы LVC будет стараться поддерживать общее состояние дорог на нынешнем уровне, используя более дешевые методы, но необходимо понимать, что через шесть-семь лет при нынешнем уровне финансирования это будет невозможно из-за инфляции.

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