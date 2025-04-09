Половна дорог местного значения — в плохом или очень плохом состоянии: Latvijas valsts ceļi

Он отметил, что техническое состояние местных дорог является серьезной проблемой, так как они составляют половину всей дорожной сети в стране, при этом 72% местных дорог имеют гравийное покрытие.

"Ситуация не радует, поскольку почти половина дорог находится в плохом или очень плохом состоянии. Хотя это дороги с небольшой интенсивностью движения, их состояние необходимо поддерживать, чтобы по ним можно было перемещаться", - сказал Лаздовскис.

Ситуация на главных и региональных дорогах страны лучше, добавил руководитель предприятия.

Согласно данным LVC, в 2020 году в плохом или очень плохом состоянии находилось 15,3% главных государственных автодорог, в плохом состоянии - 33,4% региональных дорог, а в 2024 году в плохом состоянии находилось 7,9% главных автодорог и 19,5% региональных дорог.

Лаздовскис отметил, что благодаря финансированию Европейского союза (ЕС) состояние главных государственных дорог улучшилось, а благодаря дополнительному финансированию во время пандемии "Covid-19" в период с 2020 по 2022 год было улучшено покрытие многих региональных дорог.

Руководитель LVC сообщил, что до 2027 года капитальные вложения планируются в 34%, или 6670 км государственных автодорог, а для остальных дорог запланировано текущее обслуживание.

Лаздовскис добавил, что важна долгосрочная стабильность финансирования. В этом году капитальные вложения в государственные автодороги составят 191 млн евро, а в 2026 и 2027 годах запланировано около 140 млн евро в год.

Руководитель LVC отметил, что главной задачей в ближайшие годы будет поддержание текущего уровня дорожной сети, поскольку финансирование ЕС для ремонта дорог больше не доступно, за исключением специфических целей, таких как проекты по безопасности дорожного движения, поэтому ремонт и строительство новых дорог должно обеспечиваться из госбюджета или других источников.

По словам Лаздовскиса, в ближайшие годы LVC будет стараться поддерживать общее состояние дорог на нынешнем уровне, используя более дешевые методы, но необходимо понимать, что через шесть-семь лет при нынешнем уровне финансирования это будет невозможно из-за инфляции.