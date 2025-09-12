«Полный абсурд в условиях демографии». Министру отказали в призыве женщин в армию

Спрудс считает, что участие женщин в оборонном службе связано с равенством полов и общей ответственностью. Но депутаты видят проблему в долгосрочных обязательствах: после 11 месяцев службы резервисты ещё пять лет обязаны участвовать в учениях. «Это удержало бы молодых женщин от создания семьи и рождения детей», — подчеркнула экс-министр обороны, депутат от Нацобъединения Инара Мурниеце.

Главу подкомиссии по обороне Игорса Раевса также тревожит перспектива шестилетнего перерыва в гражданской жизни: «Женщины будут осторожны в планировании детей, если окажутся в системе на столь долгий срок». Похожую позицию занимает и глава оборонной комиссии Раймондс Бергманис («Объединённый список»): «Женщины и так могут служить добровольно. Но как формировать боеспособные резервы из тех, кто находится в репродуктивном возрасте и хочет быть матерью?»

Молодёжь также высказывается против обязательного призыва для девушек, отмечает депутат Янис Скрастиньш («НЕ»). «Каждая женщина, которая хочет и может, имеет возможность служить добровольно. Права не нарушаются», — добавил он.

Резко высказался и депутат от «Латвия на первом месте» Эдмундс Зивтиньш: «Это полный абсурд в условиях демографии. Израиль — не пример, у нас другие реалии. Мы никогда не согласимся на обязательный призыв для женщин».

Сам министр обороны продолжает настаивать: без широкой дискуссии в обществе перемен не будет, но разговор о равных обязанностях, по его словам, необходимо вести уже сейчас.