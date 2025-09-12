Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Полный абсурд в условиях демографии». Министру отказали в призыве женщин в армию

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 20:11

Идея министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») сделать обязательным призыв на Государственную службу обороны для женщин с 2028 года не получила поддержки в Сейме. Подобные предложения звучали и раньше — в прошлом году их выдвигал тогдашний командующий Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш, однако большинство политических сил отнеслись к ним скептически.

Спрудс считает, что участие женщин в оборонном службе связано с равенством полов и общей ответственностью. Но депутаты видят проблему в долгосрочных обязательствах: после 11 месяцев службы резервисты ещё пять лет обязаны участвовать в учениях. «Это удержало бы молодых женщин от создания семьи и рождения детей», — подчеркнула экс-министр обороны, депутат от Нацобъединения Инара Мурниеце.

Главу подкомиссии по обороне Игорса Раевса также тревожит перспектива шестилетнего перерыва в гражданской жизни: «Женщины будут осторожны в планировании детей, если окажутся в системе на столь долгий срок». Похожую позицию занимает и глава оборонной комиссии Раймондс Бергманис («Объединённый список»): «Женщины и так могут служить добровольно. Но как формировать боеспособные резервы из тех, кто находится в репродуктивном возрасте и хочет быть матерью?»

Молодёжь также высказывается против обязательного призыва для девушек, отмечает депутат Янис Скрастиньш («НЕ»). «Каждая женщина, которая хочет и может, имеет возможность служить добровольно. Права не нарушаются», — добавил он.

Резко высказался и депутат от «Латвия на первом месте» Эдмундс Зивтиньш: «Это полный абсурд в условиях демографии. Израиль — не пример, у нас другие реалии. Мы никогда не согласимся на обязательный призыв для женщин».

Сам министр обороны продолжает настаивать: без широкой дискуссии в обществе перемен не будет, но разговор о равных обязанностях, по его словам, необходимо вести уже сейчас.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

