Полной интеграции украинцев в латвийское общество невозможно добиться за один-два года: Ассоциация

По ее мнению, очень важно взаимное общение рижских пенсионеров общества и украинцев, а также познавательные экскурсии в различные регионы и города Латвии, а также лекции, организованные LSKA на различные темы. Калная подчеркивает, что работу по интеграции обязательно нужно продолжать, поскольку она дает украинцам возможность интегрироваться в латвийское общество, найти работу, соответствующую их способностям, а также лучше понять историю, культуру и людей.

LSKA рада, что благодаря реализации проекта «Наши друзья – украинцы», поддержанного Центром жителей микрорайонов Риги, многим беженцам украинской войны удалось выучить латышский язык на таком уровне, что они могут найти работу по специальности, продолжать знакомиться с культурной средой Латвии и лучше интегрироваться в наше общество.

В этом году, благодаря широкой поддержке, LSKA не только продолжила обучение латышскому языку для многих жителей Украины, укрывшихся в Риге, но и организовала курсы по открытию собственного бизнеса, а также ознакомила с законодательством страны.

Калная также подчеркивает важность курсов «Азбука бизнеса», организованных LSKA. Также заместитель председателя правления LSKA отмечает пользу, которую приносят совместные мероприятия и общение с рижскими пенсионерами для интеграции украинцев в Латвии.

Проект «Наши друзья – украинцы» предоставлен Европейским Союзом и финансируется из средств Фонда убежища, миграции и интеграции. Срок его реализации – с 20 мая по 30 декабря текущего года.