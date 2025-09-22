Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полмиллиарда евро на приоритеты: правительство работает над госбюджетом

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Для установленных правительством приоритетов госбюджета на следующий год - безопасности, поддержки семей с детьми и образования - запланировано дополнительное финансирование в размере 565,5 млн евро, предусматривает поддержанное в понедельник правительством информационное сообщение Минфина "О приоритетных мероприятиях, включенных в законопроект о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы".

320,3 млн евро из этой суммы предусмотрено для укрепления безопасности, 45 млн евро - для образования, 94,8 млн - для поддержки семей с детьми, еще 105,4 млн евро - на прочие мероприятия. Основная часть дополнительного финансирования будет обеспечена за счет сокращения бюджетных расходов.

Еще при разработке проекта бюджета на 2025 год было принято решение сократить в среднесрочной перспективе базовые расходы - на 50 млн евро ежегодно. В свою очередь при работе над бюджетом на 2026 год министерства договорились о сокращении расходов на 171 млн евро. Продолжая работу над бюджетом, удалось дополнительно сократить расходы еще на 12,4 млн евро, отмечает Минфин.

Таким образом, общий объем дополнительного финансирования, обеспеченного за счет сокращения расходов, составит в 2026 году 233 млн евро. В целом сокращение бюджетных расходов в 2026-2028 гг. достигнет 814,1 млн евро.

На укрепление обороноспособности и внутренней безопасности страны в 2026 году будет направлена большая часть дополнительного финансирования для приоритетных мер - 320 млн евро. В 2027 году на эти цели планируется выделить еще 444 млн евро, а в 2028 году - 655 млн евро.

В целом в следующем году оборонные расходы, согласно методологии НАТО, составят 4,6% от ВВП, в 2027 году - 4,9%, а в 2028 году - 4,7%. Эти средства будут использованы для укрепления обороноспособности страны, повышения безопасности населения и улучшения пограничной инфраструктуры.

3 млн евро будут выделены Министерству внутренних дел для повышения безопасности в приграничных самоуправлениях.

Для мер по поддержке семей с детьми и образования предусмотрено дополнительное финансирование в размере 513 млн евро: в 2026 году - 139 млн евро, в 2027 году - 179 млн евро, в 2028 году - 194 млн евро.

На улучшение качества образования и внедрение модели финансирования "Программа в школе" с 1 сентября 2026 года будет выделено 45 млн евро. Поддержка продолжится и в 2027 году, когда дополнительное финансирование составит 90 млн евро, а в 2028 году - 86 млн евро.

Для поддержки семей с детьми в 2026 году запланировано дополнительное финансирование в размере 94 млн евро. В 2027 году планируется дополнительное финансирование на эти цели в размере 88 млн евро, а в 2028 году - в размере 107 млн евро.

17 млн евро будут дополнительно направлены на прочие приоритетные мероприятия, в том числе 10 млн евро - на обеспечение паллиативной помощи, а 3,2 млн евро - на услуги социальной реабилитации.

Минфин сообщает, что в 2026 году будет увеличена разного рода поддержка также для работающих людей и социально менее защищенных слоев общества. Так, необлагаемый минимум увеличится с 510 до 550 евро в месяц, а минимальная зарплата - с 740 до 780 евро.

С 1 октября 2025 года будут индексированы пенсии в размере до 1488 евро, то есть индексация коснется 98% пенсионеров, тогда как в 2024 году индексировались пенсии до 683 евро.

С 1 июля следующего года сроком на 1 год в качестве пилотного проекта будет снижена ставка НДС на важнейшие продукты питания - хлеб, молоко, яйца и мясо птицы.

В 2026 году сохранится поддержка для сельского хозяйства - дополнительное финансирование для этой отрасли предусмотрено в размере 59,3 млн евро.

Как указал Минфин, чтобы обеспечить дополнительное финансирование приоритетных мероприятий, были не только пересмотрены и сокращены бюджетные расходы, но и найдены возможности увеличить поступления за счет дивидендов госпредприятий, повышения ставок налога на азартные игры, более быстрого роста акцизного налога на алкоголь и табак. Также планируются изменения в налоге на прибыль предприятий, чтобы сбалансировать налоговую нагрузку для инвесторов, улучшить доступ предприятий к альтернативным источникам финансирования и снизить стоимость финансирования. В результате этих мер дополнительные доходы в 2026 году составят 65,3 млн евро, в 2027 году - 108,9 млн евро, а в 2028 году - 136,8 млн евро.

Сегодня бюджетные вопросы будут рассматриваться на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, а утверждение проекта госбюджета в Кабинете министров запланировано 14 октября. В Сейм пакет бюджетных законопроектов планируется внести 15 октября.

Коллапс на границе: люди сутками ждут, чтобы вернуться домой (ВИДЕО)

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

Читать
Загрузка

Реформа в школах: недобор учеников ударит прямо по финансам

Новости Латвии 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

Читать

Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Читать

Повод для гордости: новая тюрьма самая современная в Балтии (ФОТО)

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Читать

Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

Выбор редакции 18:34

Выбор редакции 0 комментариев

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Читать

Коррупция с «гостайной»: инспекторов из налоговой обвинили в растрате

Важно 18:18

Важно 0 комментариев

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Читать

Обвинялся в домогательствах, теперь снова работает: дело о неврологе Вишкерсе

ЧП и криминал 18:11

ЧП и криминал 0 комментариев

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

Читать