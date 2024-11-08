Полиция в России будет укреплять «традиционные ценности»

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения не повлекут какого-либо влияния на доходы или расходы бюджетной системы, а реализация дополнительных задач МВД будет осуществляться в рамках выделенного финансирования. Как именно министерство будет заниматься "укреплением и сохранением традиционных ценностей", не уточняется.

В настоящее время в задачи МВД России входит защита жизни, здоровья, прав и свобод россиян и иностранных граждан, противодействие преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности.