По факту начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о незаконном изготовлении, хранении, перевозке или реализации табачных изделий в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Полиция продолжает расследование. В ведомстве напоминают, что задержанные не считаются виновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке.