Автомобиль остановили 11 августа в ходе оперативных мероприятий по борьбе с нелегальным оборотом подакцизных товаров. За рулём находился 37-летний мужчина 1989 года рождения. На месте также был задержан мужчина 1980 года рождения.
По факту начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о незаконном изготовлении, хранении, перевозке или реализации табачных изделий в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
Полиция продолжает расследование. В ведомстве напоминают, что задержанные не считаются виновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке.
Фото: иллюстративное
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