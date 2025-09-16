Полиция Эстонии получит противотанковые гранатометы: на черный день

Полицейские спецподразделения получат легкие одноразовые противотанковые средства C-90 испанского производителя Instalaza. Тяжелое вооружение не поступит в обычное пользование; его получат лишь полицейские спецподразделения, которым оно может понадобиться в условиях кризиса, если так решит правительство республики.

«Их используют только в особых ситуациях, то есть в среде, которая стала для нас значительно более враждебной, где против нас, к примеру, может быть применена бронетехника и где иным образом мы не можем обеспечить народу Эстонии чувство безопасности и не можем гарантировать и собственную безопасность», - кратко резюмировал представитель PPA подполковник Иван Последов.

Спецподразделения PPA должны добиться соответствующей боеготовности к 2027 году. Их инструкторов сейчас как раз обучают Силы обороны, на вооружении которых уже есть те же одноразовые испанские «трубы», что делает подготовку значительно проще. Затем PPA сможет самостоятельно подготовить весь необходимый личный состав.

По тому же принципу у спецподразделений PPA и у групп быстрого реагирования есть автоматы Rahe, а недавно добавились и новые турецкие бронемашины, которые, по словам Последова, подразделения PPA уже способны использовать.

На вопрос, при каком сценарии подразделения PPA перешли бы к активному применению одноразовых противотанковых средств, Последов остался немногословным. «Мы, безусловно, будем использовать их для защиты объектов, собственной инфраструктуры и, возможно, для защиты пунктов перекрытия территории», - сказал он.

Противотанковое средство C-90 испанского производителя Instalaza - сравнительно простая в обращении система, на обучение которой не требуется много времени. Это противотанковый гранатомёт, разработанный в 1970-х годах, одна из самых лёгких систем калибра 90 мм в своём классе, а также единственная система такого типа, допускающая дистанционный запуск. Комплекс является одноразовым, имеет прицельную дальность от 300 до 800 метров и используется в различных армиях мира. Из него можно стрелять различными типами боеприпасов: осколочными по живой силе противника, дымовыми, для поражения бункеров, а также уничтожать бронетехнику кумулятивными боеприпасами.

В распоряжение подразделений PPA поступят одноразовые C-90 с кумулятивным зарядом, предназначенные для уничтожения бронетехники. Масса самого оружия - всего пять килограммов, а одиночный выстрел способен пробить до 500 мм брони и 1000 мм бетона. Из C-90 можно эффективно поражать цель на дистанции до 400 метров.

В боевых условиях одноразовое оружие можно быстро привести в рабочее состояние. Нужно снять блокировку спуска и крышки прицела, взвести оружие, убедиться, что зона обратной реактивной струи позади чиста, снять предохранитель и выстрелить. После этого корпус оружия можно просто выбросить, то есть нагрузка на пользователя невелика.

Противотанковые средства Instalaza C-90 союзники в большом количестве поставляли и украинской армии. В российско-украинской войне они нашли применение, и подтверждено, что с их помощью удавалось уничтожать российские бронетранспортеры.