Полиция Эстонии получит противотанковые гранатометы: на черный день

16 сентября, 2025

Мир 0 комментариев

Силы обороны Эстонии обучают бойцов спецподразделений и группы быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны (PPA) использованию одноразовых противотанковых средств для уничтожения бронетехники, чтобы при необходимости подразделения PPA были готовы к ведению боевых действий в условиях кризиса, пишет Rus.Postimees.

Полицейские спецподразделения получат легкие одноразовые противотанковые средства C-90 испанского производителя Instalaza. Тяжелое вооружение не поступит в обычное пользование; его получат лишь полицейские спецподразделения, которым оно может понадобиться в условиях кризиса, если так решит правительство республики.

«Их используют только в особых ситуациях, то есть в среде, которая стала для нас значительно более враждебной, где против нас, к примеру, может быть применена бронетехника и где иным образом мы не можем обеспечить народу Эстонии чувство безопасности и не можем гарантировать и собственную безопасность», - кратко резюмировал представитель PPA подполковник Иван Последов.

Спецподразделения PPA должны добиться соответствующей боеготовности к 2027 году. Их инструкторов сейчас как раз обучают Силы обороны, на вооружении которых уже есть те же одноразовые испанские «трубы», что делает подготовку значительно проще. Затем PPA сможет самостоятельно подготовить весь необходимый личный состав.

По тому же принципу у спецподразделений PPA и у групп быстрого реагирования есть автоматы Rahe, а недавно добавились и новые турецкие бронемашины, которые, по словам Последова, подразделения PPA уже способны использовать.

На вопрос, при каком сценарии подразделения PPA перешли бы к активному применению одноразовых противотанковых средств, Последов остался немногословным. «Мы, безусловно, будем использовать их для защиты объектов, собственной инфраструктуры и, возможно, для защиты пунктов перекрытия территории», - сказал он.

Противотанковое средство C-90 испанского производителя Instalaza - сравнительно простая в обращении система, на обучение которой не требуется много времени. Это противотанковый гранатомёт, разработанный в 1970-х годах, одна из самых лёгких систем калибра 90 мм в своём классе, а также единственная система такого типа, допускающая дистанционный запуск. Комплекс является одноразовым, имеет прицельную дальность от 300 до 800 метров и используется в различных армиях мира. Из него можно стрелять различными типами боеприпасов: осколочными по живой силе противника, дымовыми, для поражения бункеров, а также уничтожать бронетехнику кумулятивными боеприпасами.

В распоряжение подразделений PPA поступят одноразовые C-90 с кумулятивным зарядом, предназначенные для уничтожения бронетехники. Масса самого оружия - всего пять килограммов, а одиночный выстрел способен пробить до 500 мм брони и 1000 мм бетона. Из C-90 можно эффективно поражать цель на дистанции до 400 метров.

В боевых условиях одноразовое оружие можно быстро привести в рабочее состояние. Нужно снять блокировку спуска и крышки прицела, взвести оружие, убедиться, что зона обратной реактивной струи позади чиста, снять предохранитель и выстрелить. После этого корпус оружия можно просто выбросить, то есть нагрузка на пользователя невелика.

Противотанковые средства Instalaza C-90 союзники в большом количестве поставляли и украинской армии. В российско-украинской войне они нашли применение, и подтверждено, что с их помощью удавалось уничтожать российские бронетранспортеры.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

