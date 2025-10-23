Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Октября Завтра: Daina, Dainida, Dainis
Доступность

Политолог: заседания Рижской думы превращаются в площадку для соцсетей

Редакция PRESS 23 октября, 2025 11:35

Латышские СМИ 0 комментариев

YouTube

Заседания Рижской думы всё чаще становятся не местом для дискуссий, а сценой для самопрезентации депутатов, считает политолог Филипс Раевскис.

«Нам нужно привыкнуть к тому, что депутаты всё чаще превращают заседания думы в процесс создания контента для своих соцсетей. Это не про работу, а про видимость работы», — сказал Райевскис в передаче Ziņu TOP на TV24.

По его словам, депутаты не ведут диалог с коллегами, а используют зал заседаний как «площадку с подогревом за счёт налогоплательщиков», где можно включить телефон и напрямую обращаться к избирателям.

«Может, я и утрирую, но это то, что мы видим: они не обсуждают вопросы, а выступают перед камерой», — отметил политолог.
Раевскис считает, что Рижской думе стоит задуматься, готова ли она к этим изменениям и сможет ли ввести более строгий регламент, ограничивающий такое поведение.

«Или наоборот — пусть говорят. Все участвуют, все комментируют 24 часа в сутки. Это новая политическая коммуникация», — добавил он.
Политолог напомнил, что раньше государственный бюджет принимали по ночам, а теперь ночные заседания превратились в прямые эфиры общения с избирателями.

Комментируя первые сто дней работы Рижской думы, Раевскис отметил:

«У нас парадоксальная ситуация. Есть мэр, которого не видно. А есть вице-мэр, вроде Ратниекса, который действует как мэр — потому что впереди ещё четыре года. Но люди ждут инициативы именно от мэра, от него ждут хозяйского подхода».

По словам Раевскиса, у нынешнего мэра не видно ни видения, ни стиля управления, который бы дал понять, что он способен оставить заметный след в развитии города.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 23.10.2025
ЕС спорит о климатических целях на 2040 г
Bitnews.lv 9 минут назад
Два с половиной миллиарда обещаний: что стоит за проектом у Даугавы
Bitnews.lv 21 минуту назад
Завтра будет самый тёплый день недели
Bitnews.lv 35 минут назад
Нелегального алкоголя больше не стало
Bitnews.lv 1 час назад
Почти 19 тысяч жителей Латвии уже привились от гриппа
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: закупила мины на 50 млн. евро
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: животные — не имущество
Sfera.lv 2 часа назад
Франция опасней Бангладеш
Sfera.lv 3 часа назад

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Читать
Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Читать

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 0 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Читать

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Читать

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Мы все — в одном шаге от преступления

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Читать

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

Читать