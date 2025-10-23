Политолог: заседания Рижской думы превращаются в площадку для соцсетей

«Нам нужно привыкнуть к тому, что депутаты всё чаще превращают заседания думы в процесс создания контента для своих соцсетей. Это не про работу, а про видимость работы», — сказал Райевскис в передаче Ziņu TOP на TV24.

По его словам, депутаты не ведут диалог с коллегами, а используют зал заседаний как «площадку с подогревом за счёт налогоплательщиков», где можно включить телефон и напрямую обращаться к избирателям.

«Может, я и утрирую, но это то, что мы видим: они не обсуждают вопросы, а выступают перед камерой», — отметил политолог.

Раевскис считает, что Рижской думе стоит задуматься, готова ли она к этим изменениям и сможет ли ввести более строгий регламент, ограничивающий такое поведение.

«Или наоборот — пусть говорят. Все участвуют, все комментируют 24 часа в сутки. Это новая политическая коммуникация», — добавил он.

Политолог напомнил, что раньше государственный бюджет принимали по ночам, а теперь ночные заседания превратились в прямые эфиры общения с избирателями.

Комментируя первые сто дней работы Рижской думы, Раевскис отметил:

«У нас парадоксальная ситуация. Есть мэр, которого не видно. А есть вице-мэр, вроде Ратниекса, который действует как мэр — потому что впереди ещё четыре года. Но люди ждут инициативы именно от мэра, от него ждут хозяйского подхода».

По словам Раевскиса, у нынешнего мэра не видно ни видения, ни стиля управления, который бы дал понять, что он способен оставить заметный след в развитии города.