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Политика пенсий по выслуге лет морально устарела: будут менять?

© LETA 19 мая, 2025 15:36

Новости Латвии 0 комментариев

Обоснованность пенсий по выслуге лет обсуждается уже много лет. Государственный контроль по результатам ревизии в этой сфере заявил, что политика пенсий по выслуге лет морально устарела, несправедлива и не соответствует сути пенсионной политики государства, которая направлена на то, чтобы человек как можно дольше оставался на рынке труда.

Кроме того, 71% получателей таких пенсий продолжают работать, и пенсии по выслуге лет становятся лишь дополнительным доходом.

Министр финансов Арвилс Ашераденс недавно заявил, что предложит повысить возраст выхода на пенсию по выслуге лет, что поможет решить и проблему нехватки рабочей силы.

По данным Министерства благосостояния, выплаты пенсий по выслуге лет за последние 13 лет выросли почти в четыре раза. Если в 2011 году они составляли 29,8 млн евро, то в 2018 году - уже 54,1 млн евро, а в 2024 году - 115,9 млн евро.

Соответственно растет и количество получателей таких пенсий - с 7198 человек в 2011 году до 12 176 человек в прошлом году.

Эти данные охватывают пенсии, администрируемые Государственным агентством социального страхования, и данные Минобороны о пенсиях военнослужащих, однако реальные суммы и число получателей больше, поскольку в данные не включена информация о пенсиях для сотрудников органов безопасности.

Бывший министр благосостояния Илзе Винькеле отмечает, что этот вопрос обсуждается уже десятилетия. В 2013 году она подала в Кабинет министров разработанную Минблагом концепцию пенсий по выслуге лет, и в то время она получила поддержку премьер-министра Валдиса Домбровскиса, однако из-за обрушения супермаркета "Maxima" правительство подало в отставку, и концепция так и не была реализована.

Почему вопрос о пересмотре пенсий по выслуге лет так и не сдвинулся с места? "Мой диагноз - абсолютное политическое малодушие. Другого диагноза нет", - сказала Винькеле.

(Tvnet.lv)

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