«Покупатели в полной мере осознали неминуемые риски». Посольство РФ ответило на продажу Дома Москвы

Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) не удалось привлечь интерес потенциальных инвесторов на первом аукционе по продаже здания бывшего Дома Москвы. Об этом сообщил член правления VNĪ Андрис Варна. При этом начальная цена на аукционе за Дом Москвы составляла 3,57 миллиона евро, и теперь ее планируется снизить.

О ситуации высказалось посольство РФ в Латвии. На своем портале и в соцсетях оно разместило заявление, в котором в том числе указало, что претендентов на приобретение "украденного российского имущества" не нашлось, так как "очевидно, что потенциальные покупатели в полной мере осознали неминуемые риски судебных тяжб, а также репутационных потерь в случае приобретения принадлежащей России собственности". По мнению россиян, анонсированный второй раунд торгов, а также снижение стартовой цены недвижимости вряд ли сподвигнут предпринимателей пойти на неоправданные риски.

"В то время как местные власти находятся в поиске покупателей упомянутого имущества, бремя по покрытию расходов на содержание здания Дома Москвы неизбежно ложится на латвийских налогоплательщиков. Представляется, что эти немалые средства могли быть направлены в полезное русло на благо жителей страны", - заканчивается сообщение.