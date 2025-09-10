«Поколение Z» сожгло дворец правительства в отместку за запрет соцсетей (ВИДЕО)

Исторический дворец был построен в 1908 году. По данным местных СМИ, его подожгли участники так называемых «протестов поколения Z», начавшихся 8 сентября после решения властей заблокировать крупнейшие социальные сети.

Под атаки также попали другие правительственные здания. Протестующие подожгли президентский дворец Шитал Нивас, здания парламента и Верховного суда. Нападениям подверглись дома действующих и бывших чиновников. В одном из таких случаев погибла супруга экс-премьера Джалы Натха Кханала.

По официальным данным, за два дня столкновений с полицией погибли 19 протестующих, более 400 человек получили ранения. Несмотря на то что власти отменили блокировку соцсетей, а премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли подал в отставку, протесты не прекратились.

9 сентября появились сообщения об уходе президента Рама Чандры Паудела, однако в его канцелярии опровергли эту информацию.