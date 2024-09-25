«Пока в него стреляют, другие могут спрятаться и ничего не делать»: политолог поясняет роль Бришкенса

"Это никоим образом не способствует стабильности правительства", - сказал Титавс, подчеркнув, что существующая коалиция использует ситуацию, чтобы избежать более серьезных проблем. Он пояснил, что сейчас внимание общественности сосредоточено на одном конкретном министре: "Пока в него стреляют, другие могут спрятаться в окопах и ничего не делать, избегая публичной критики и давления СМИ".

Особое внимание Титавс уделил молодым политикам, таким как министр транспорта Каспарс Бришкенс, которого он назвал опытным государственным служащим, но не политиком.

"Прогрессивные слишком неопытны, в том числе и Бришкенс", - сказал Титавс, подчеркнув, что отсутствие политического опыта затрудняет принятие решений и коммуникацию с общественностью. Проблемы Бришкенса, по мнению Титавса, это не только его собственные ошибки, но и часть наследства, полученного от предыдущей власти.

Большая часть критики также сосредоточена на том, как действия Бришкенса освещаются в СМИ и как общественность воспринимает его решения. Титавс выразил удивление тем, что он смог сохранить свой пост, несмотря на все проблемы.

"Он банкрот, но сохраняет должность, потому что это выгодно всем остальным", - сказал Титавс, выразив недоумение по поводу того, как министр может оставаться на своем посту в таких обстоятельствах.

Одним из актуальных вопросов, обсуждавшихся в программе, стало решение правительства списать 570 миллионов евро на поддержку airBaltic. Титавс напомнил, что хотя ответственность за это решение приписали Бришкенсу, на самом деле ответственность за него лежит на всем правительстве и премьер-министре Эвике Силине.

"Это решение правительства, а не только Бришкенса. Это также решение премьер-министра", - добавил он, подчеркнув, что общая ответственность правительства в этом вопросе больше, чем это представляется общественности.

Как подчеркнул Титавс, поскольку общественность и СМИ продолжают концентрировать внимание на отдельных политиках и их ошибках, это позволяет другим уйти от внимания и ответственности, что существенно влияет на качество работы правительства.