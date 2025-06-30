Праздник песни: парковка в Риге существенно ограничена почти на 2 недели

В течение этой недели и до конца праздников в ряде мест будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. При необходимости брошенные транспортные средства будут перемещены на другую разрешенную стоянку.

Учитывая масштаб ограничений, самоуправление создало цифровую карту, которая отражает изменения в организации дорожного движения в Риге во время праздника. Информация на карте будет обновляться по мере проведения праздника. Самоуправление призывает жителей и гостей города своевременно ознакомиться с запретами на остановку и парковку транспортных средств, а также ограничениями на средства микромобильности.

Со среды, 2 июля, с 8:00 до воскресенья, 13 июля, с 18:00 будет запрещена остановка и парковка транспортных средств на левой стороне бульвара Калпака на участке от бульвара Бривибас до улицы Реймерса.

Также с 8:00 2 июля до 10:00 понедельника 14 июля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Велдрес, на участке от улицы Мурьяню до улицы Лиласте, по правой стороне улицы Рупниецибас, на участке от здания по адресу улица Рупниецибас 50А до улицы Петерсалас, по обеим сторонам улицы Сеску, на участке от улицы Акоту до улицы Зебиекстес и на улице Бралю Каудзишу на участке от улицы Ясмуйжа до поворота в сторону улицы Лубанас.

С четверга 3 июля с 8:00 до воскресенья 13 июля с 10:00 будет запрещена остановка и парковка транспортных средств на правой стороне улицы Тербатас, от улицы Бруниниеку до улицы Стабу. До 13 июля с 15:00 на правой стороне улицы Рупниецибас, от здания по адресу улица Рупниецибас, 24 до улицы Ханзас. Аналогично с 3 июля с 8:00 до 14 июля с 10:00 будет запрещена остановка и парковка транспортных средств на правой стороне улицы Булту, от улицы Прушу до здания по адресу улица Булту, 5.

С пятницы 4 июля с 8:00 до воскресенья 13 июля с 10:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне улицы Тербатас, от улицы Матиса до улицы Бруниниеку. В свою очередь, с 4 июля с 8:00 до 14 июля с 10:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне улицы Ноликтавас, от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Муйтас, и на правой стороне улицы Стирну, от улицы Пурвциема до улицы Курмью.

С субботы, 5 июля, с 8:00 до понедельника, 14 июля, с 10:00 остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на левой стороне улицы Спорта, от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Весетас, а также по обеим сторонам улицы Виляну, от улицы Кална до улицы Лудзас.

С воскресенья 6 июля с 8:00 до воскресенья 13 июля с 10:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне набережной 11 Ноября на участке от ворот Бискапа до ворот Даугавы.

Между тем, с 8:00 утра 6 июля до 10:00 утра 14 июля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне улицы Висвалжа, на участке от здания по адресу Висвалжа, 3 до здания по адресу Эрнеста Бирзниека Упиша, 20E, по обеим сторонам улицы Раунас, на участке от улицы Буртниеку до здания по адресу Раунас, 48, по обеим сторонам улицы Унияс, на участке от здания по адресу Унияс, 89 до здания по адресу Унияс, 93A, по обеим сторонам улицы Абренес, на участке от здания по адресу Абренес, 13 до улицы Скринду.

Также в указанный период времени будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Икшкилес, на участке от улицы Авиацияс до улицы Фестивала, на подъездной дороге от улицы Илукстес к зданию по адресу ул. Илукстес, 30 (Рижская 88-я средняя школа), на улице Гипократа около зданий по адресу ул. Гипократа, 27 и ул. Гипократа, 29, а также на улице Гростонас около здания по адресу ул. Гростонас, 5 (Рижская средняя школа Ханзас).

С 6 июля с 16:00 до 14 июля с 10:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Лимбажу, на участке от улицы Саркандаугавас до здания по адресу улица Лимбажу, 24.

С понедельника, 7 июля, с 8:00 утра по воскресенье, 13 июля, с 10:00 утра будет запрещена остановка и парковка транспортных средств на улице Гростонас возле здания по адресу: улица Гростонас, 17.

Со вторника, 8 июля, с 16:00 до понедельника, 14 июля, с 10:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам проспекта Видземес на участке от улицы Балтезера до входа в здание по адресу: улица Балтезера 1-к1, а также по обеим сторонам улицы Слиежу на участке от здания по адресу: улица Слиежу 27 до здания по адресу: улица Слиежу 29.

С четверга, 10 июля, 16:00 по воскресенье, 13 июля, 16:00 будет запрещена остановка и парковка транспортных средств на участке улицы Браслас от здания по адресу: улица Браслас, 16А, до здания по адресу: улица Браслас, 21.

Ранее сообщалось, что с 18:00 29 июня до 22:00 1 июля запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Артилерияс, на участке от улицы Александра Чака до здания по адресу ул. Артилерияс, 33. В свою очередь, до 12:00 16 июля — по правой стороне бульвара Аспазияс, на участке от улицы Калькю до улицы Театра.

Рижское самоуправление SIA «Rīgas satiksme» в указанное время закроет все находящиеся в его управлении автостоянки в вышеуказанных местах.

В рамках подготовки к 13-му Латвийскому празднику песни и танца школьной молодежи Рижское самоуправление уже приглашает участников и гостей фестиваля как можно чаще пользоваться общественным транспортом во время фестиваля. Рига особенно поддерживает пешие прогулки, езду на велосипеде или общественный транспорт, поскольку эти виды транспорта дружественны природе и здоровью человека, а также способствуют знакомству с городом.

