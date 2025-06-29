Каждому жителю Латвии полагается компенсация платы за OIK; как ее получить?

Для этого нужно подать коллективный иск на портале Tiesiskums.lv. Сделать это необходимо до 1 октября.

Схема сбора платежей за OIK была введена в 2005 году. В 2017-м Еврокомиссия признала ее незаконной. Тем не менее это не помешало взимать соответствующие платежи еще 6 лет.

Организация Tiesiskums.lv - это объединение адвокатов, которые создали его с целью вернуть людям незаконно полученные с них деньги. Им предстоит большая работа: по словам Барчи, пострадало более 920 тысяч домашних хозяйств. Кроме того, претендовать на компенсацию могут и владельцы частных предприятий.

Для многих пенсионеров это возможность вернуть доход в размере полугодовой пенсии — или около 2000 евро. Из взысканной суммы вычтут гонорар за услуги адвоката. (Впрочем, согласно информации на портале Tiesiskums.lv, подателям коллективного иска ничего платить не нужно - все расходы берет на себя общество. - Ред.)