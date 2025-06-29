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С дома на улице Тербатас в Риге, где жил писатель Валентин Пикуль, сняли мемориальную доску (2)

tv3.lv 29 июня, 2025 21:50

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Доска, установленная в 2014 году, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса. Об этом сообщил воскресный выпуск программы Nekā personīga.

Авторы программы считают, что Пикуль, немалая часть жизни которого прошла в Риге, "сыграл заметную роль в прославлении Советской армии и адаптации истории к тому, каким ее хочет видеть Кремль".

Ратниекс по этому поводу заявил следующее: "Все реликвии, заложенные для прославления то ли русского империализма, то ли Советского Союза, рано или поздно исчезнут из Риги. Из городской среды. До каждой дойдет очередь. Мы также знаем, что в Берги тоже необходимо сделать это, на Луцавсале есть один памятник. Мы будем возвращаться ко всем по очереди".

Мемориальную доску на здании "Дома писателей" на ул. Весетас в Риге, где тоже жил писатель, планируется также демонтировать - по словам представителей Рижской думы, идет процесс ее демонтажа. 

Ранее в честь Пикуля были названы аллея и тропа в микрорайоне Даугавгрива. В декабре 2022 года Рижская дума переименовала их в честь художницы Бируты Баумане.

Валентин Пикуль долгое время жил в Риге, в том числе в микрорайоне Даугавгрива, который сам он называл "островом Булли". В Риге он и скончался в 1990 году, и был похоронен на Лесном кладбище.

Именно в столице Латвии писатель создал более 20 книг, включая наиболее известные романы "Слово и дело", "Фаворит" и "Пером и шпагой".

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