У вас, батенька, нехватка в организме… денег: в госбюджете дефицит на 419 млн. евро

В конце мая прошлого года в консолидированном совокупном государственном бюджете был профицит в размере 253,2 млн евро.

Минфин поясняет, что на дефицит в общем бюджете влияет дефицит в государственном основном бюджете, тогда как в государственном специальном бюджете и бюджете самоуправлений пять месяцев закрыты с профицитом. Если год назад доходы совокупного бюджета росли быстрее расходов, то в январе-мае этого года доходы остались на уровне прошлого года, тогда как расходы, увеличившиеся на 672,6 млн евро (9,7%), достигли 7,6 млрд евро.

Расходы совокупного бюджета за пять месяцев этого года увеличивают объемные инвестиции иностранной финансовой помощи, сообщает Минфин. По проектам Фонда оздоровления произведены выплаты уже на сумму 289,2 млн евро, а по проектам фондов политики сплочения - на 230,7 млн евро, что соответственно на 232,5 млн и 170,9 млн евро больше, чем в прошлом году.

Расходы по железнодорожному проекту "RailBaltica" за пять месяцев 2025 года в основном бюджете страны достигли 85,8 млн евро, что на 44 млн евро больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Расходы совокупного бюджета на субсидии и дотации за пять месяцев этого года составили 1,7 млрд евро, что на 147,7 млн евро (9,2%) больше, чем за пять месяцев прошлого года, сообщает Минфин.

Из них расходы основного государственного бюджета на реализацию проектов, софинансируемых Европейским союзом (ЕС), за пять месяцев 2025 года были на 149,2 млн евро больше, чем в прошлом году, в том числе на программы поддержки для повышения энергоэффективности многоквартирных домов и предпринимательства, проекты по развитию системы передачи электроэнергии, создание индустриальных парков в регионах, а также модернизацию инфраструктуры служб здравоохранения и спасения.

Кроме того, на капитальные расходы совокупного бюджета повлияла более интенсивная реализация проектов, софинансируемых ЕС, объем которых за пять месяцев 2025 года составил 568,8 млн евро и вырос на 99,3 млн евро, или на 21,1% по сравнению с январем-маем прошлого года, отмечает Минфин.

Наибольший рост капитальных расходов - на 71,9 млн евро, или 76,9%, наблюдается в бюджете самоуправлений, где расходы достигли 165,3 млн евро. В том числе на 52,9 млн евро больше было потрачено на реализацию муниципальных проектов, софинансируемых ЕС, а также на 19 млн евро больше, чем в прошлом году потрачено на основные функции. На транспортные сооружения в бюджете самоуправлений израсходовано на 38 млн евро больше, еще на 13,1 млн евро больше израсходовано на работы по капитальному ремонту и реконструкции, на 17,8 млн евро выросли расходы на строительные проекты.

Капитальные расходы основного госбюджета (без трансфертов на другие уровни бюджета) за пять месяцев этого года выросли на 24,7 млн евро, или на 6,8%, и составили 388,5 млн евро, при этом на реализацию проектов, софинансируемых ЕС, было выдано на 57,9 млн евро больше, тогда как расходы на основные функции за пять месяцев этого года сократились на 33,2 млн евро.

Расходы совокупного бюджета на товары и услуги в январе-мае этого года составили 900,7 млн евро, и они были на 135,4 млн евро, или на 17,7% выше, чем годом ранее. Минфин поясняет, что это в основном связано с расходами на оборону - в феврале этого года произведен авансовый платеж в размере 124,6 млн евро на приобретение товаров военного назначения.

На 82,9 млн евро, или на 5,4% выше, чем годом ранее, за пять месяцев 2025 года были расходы совокупного бюджета на вознаграждения - они составили 1,6 млрд евро. В том числе расходы основного госбюджета на вознаграждение в январе-мае этого года выросли на 30,5 млн евро, или на 4,5%, а рост расходов в основном связан с ростом зарплат в секторе внутренних дел.

Похожий рост наблюдается и в бюджете самоуправлений: расходы на вознаграждения выросли на 33,8 млн евро, или на 4,6%. Минфин отмечает, что это во многом связано с изменениями в минимальной зарплате и более крупными расходами на оплату труда педагогов, так как с 1 января 2025 года на 2,6% повышена минимальная ставка оплаты труда для всех педагогов.

Расходы общего бюджета на платежи социального характера в размере 2,3 млрд евро за пять месяцев этого года были на 156,2 млн евро (7,3%) больше, чем годом ранее.

В том числе расходы специального государственного бюджета, увеличившись на 135,8 млн евро (7,6%), составили 1,9 млрд евро. Расходы на пенсии по старости составили 1,3 млрд евро - они выросли на 109,1 млн евро (8,9%) по сравнению с январем-маем прошлого года.

По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), средняя выплаченная пенсионеру пенсия (с доплатой) в первом квартале этого года составила 604,54 евро, что на 11,7% больше, чем за соответствующий период 2024 года. Минфин объясняет это увеличением необлагаемого пенсионного минимума с 1 января 2025 года.

Расходы на пособия по болезни за пять месяцев 2025 года были на 5,5 млн евро, или на 3,1% больше, чем годом ранее, что объясняется более крупным средним размером назначенного пособия в месяц, тогда как количество их получателей в первом квартале этого года сократилось на 5,2%, тенденция продолжилась в апреле и мае.

Расходы на пособие по безработице за пять месяцев этого года выросли на 4,8 млн евро, или на 6,2%, по сравнению с первыми пятью месяцами годом ранее, главным образом из-за роста среднего размера пособия - на 12,2%, тогда как число получателей пособия в мае этого года сократилось на 8,2%.

Доходы консолидированного совокупного бюджета за пять месяцев 2025 года в размере 7,2 млрд евро были на уровне прошлого года, сообщил Минфин. Согласно инвестиционному циклу, поступления иностранной финансовой помощи, в том числе платежи от Еврокомиссии, получены в размере, на 234 млн евро меньше, чем за пять месяцев прошлого года, тем самым увеличился уровень дефицита в основном госбюджете.

Минфин отмечает, что в мае этого года был получен третий платеж из Фонда оздоровления в размере 293 млн евро за выполненные целевые показатели установленных реформ и инвестиций, что существенно повысило доходы совокупного бюджета.

В свою очередь, налоговые поступления в общий бюджет, включая остаток на едином налоговом счете, за пять месяцев этого года составили 5,6 млрд евро, что на 302,5 млн евро (5,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

План налоговых поступлений общего бюджета без включения остатка на едином налоговом счете за пять месяцев был перевыполнен на 48,7 млн евро и составил 100,9%, чему в основном способствовали сверхплановые поступления подоходного налога с предприятий (ПНП) в январе. Это способствовало росту доходов ПНП за пять месяцев этого года на 74,8 млн евро, или 24,5%, и позволило собрать в общей сложности 379,7 млн евро, поясняет Минфин.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за пять месяцев этого года составили 1,6 млрд евро и были на 108,2 млн евро (7,4%) больше, чем в период с января по май годом ранее. Взносы НДС за пять месяцев этого года увеличились на 4,1% по сравнению с пятью месяцами годом ранее. Минфин главным образом выделяет рост в сфере оптовой и розничной торговли, а также в строительстве и отдельных отраслях услуг. При этом возврат НДС снизился на 2,4%.

Акцизного налога за пять месяцев этого года собрано на 32 млн евро (6,8%) больше, чем в прошлом году, - в объеме 503 млн евро. Наибольший рост доходов наблюдался в доходах от нефтепродуктов (на 15 млн евро, или 6,6%) и табачных изделий (на 10,3 млн евро, или 9,4%), что связано с повышением ставок акцизного налога на нефтепродукты и табачные изделия с 1 января текущего года.

Взносы государственного социального страхования в общий бюджет без включения взносов в схему государственных фондируемых пенсий за пять месяцев этого года составили 1,9 млрд евро и выросли на 96,8 млн евро, или на 5,2%.

Доходы ПНН в размере 1 млрд евро под влиянием налоговой реформы за пять месяцев этого года были лишь на 15,5 млн евро (1,5%) выше, чем годом ранее.

Минфин сообщает, что в первом квартале 2025 года средняя брутто-зарплата, согласно данным Центрального статистического управления, увеличилась на 8,3% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Минфин поясняет, что это связано как с повышением с 1 января этого года минимальной зарплаты с 700 евро до 740 евро, так и с продолжающимся устойчивым ростом в частном секторе (рост на 3,6 процентных пункта быстрее, чем в общественном - соответственно 9,4% и 5,8%), в то время как число наемных работников в народном хозяйстве в этом году несколько ниже, чем в прошлом.

Неналоговые доходы общего бюджета за пять месяцев 2025 года составили 301,8 млн евро, что на 83,6 млн евро (21,7%) меньше, чем в прошлом году.

В Минфине пояснили, что снижение поступлений связано прежде всего с тем, что в 2024 году коммерческие банки платили пошлину, которая впоследствии была направлена на компенсации получателям ипотечных кредитов. За пять месяцев прошлого года уплаченные коммерческими банками сборы составили 48,8 млн евро. Такого рода взнос в этом году не применяется, поэтому общие поступления меньше.