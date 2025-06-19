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Пока США стягивают корабли в Персидский залив, Китай демонстрирует мускулы в Тихом океане: Япония в шоке

© BBC 19 июня, 2025 14:46

Мир 0 комментариев

Китайский авианосец "Ляонин" в сопровождении кораблей охранения.

Китайские военно-морские учения вблизи Японии вызвали беспокойство Токио, который в последние дни подал протест в Пекин и принял редкое решение обнародовать информацию о передвижениях китайских военных. В последние несколько недель сразу два китайских авианосца - «Шаньдун» и «Ляонин», проводили учения в Тихом океане, что является беспрецедентным шагом.

Китайские истребители совершили сотни взлетов и посадок с авианосцев. Несколько самолетов приблизились к японским самолетам-разведчикам, что побудило Токио выразить Пекину «серьезную озабоченность».

Китай заявил, что учения соответствуют международному праву, и обвинил Японию в «опасных действиях».

Во вторник министерство обороны Японии опубликовало карту, на которой отмечены ежедневные позиции китайских авианосцев с 25 мая. Япония обычно не разглашает подробности передвижений иностранных вооруженных сил.

На карте видно, что оба авианосца приближались к японским островам и иногда проходили через исключительную экономическую зону Японии.

Исключительная экономическая зона — это территория за пределами территориальных вод страны, где эта страна имеет исключительные права на разведку и использование морских ресурсов, но другим странам разрешено свободное судоходство.

На японской карте показаны подробные маршруты «Ляонина» (красным) и «Шаньдуна» (синим) в водах вокруг Японии.

На карте также показано, что «Ляонин» прошел мимо «второй цепи островов», линии обороны, обозначенной в доктрине внешней политики США, которая соединяет Японию с Гуамом. По данным японских СМИ, впервые в истори китайский авианосец прошел по этой линии.

Министерство обороны Японии также заявило, что во время учений было зафиксировано более 500 взлетов и посадок китайских истребителей и вертолетов.

По данным Токио, 7 июня китайский истребитель взлетел с авианосца «Шаньдун» и в течение примерно 40 минут следовал за японским самолетом-разведчиком. На следующий день китайский истребитель пролетел рядом с японским самолетом в два раза дольше и пересек его путь.

Глава кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил на прошлой неделе, что они передали Пекину свою озабоченность по поводу этих «ненормальных действий», которые могли привести к случайным столкновениям.

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что «действия в соответствующих водах и воздушном пространстве соответствуют международному праву и международной практике» и что две страны поддерживают связь по существующим каналам.

«Позвольте мне отметить, что именно близкое наблюдение японских кораблей и самолетов за обычными военными действиями Китая создает угрозу безопасности на море и в воздухе. Китай призывает Японию прекратить эти опасные действия», — сказал он.

В то время как два авианосца продолжают плавание по Тихому океану, военные Китая во вторник сообщили о последних новостях о своем новейшем авианосце «Фуцзянь». Они заявили, что морские испытания идут по плану и авианосец должен поступить на вооружение в конце этого года.

«Фуцзянь» станет первым авианосцем, на котором будут использоваться электромагнитные катапульты для запуска самолетов — технология, которой в настоящее время обладают только американские авианосцы. Эта технология позволяет авианосцу запускать более широкий спектр самолетов и гораздо быстрее запускать истребители.

Китайские истребители также смогут взлетать с «Фуцзянь» с полной загрузкой топлива и вооружения, отмечает Global Times, а авианосец позволит выполнять «значительно больше» вылетов по сравнению с его предшественниками.

Учения в этом месяце следуют за февральскими военно-морскими учениями в Тасмановом море, которые вызвали обеспокоенность Австралии и Новой Зеландии. Канберра и Веллингтон жаловались, что Пекин не уведомил их о проведении учений заранее, в результате чего некоторые коммерческие самолеты были вынуждены в последнюю минуту изменить маршрут.

Министр обороны Австралии Ричард Марлс позже признал, что военно-морские учения были проведены в соответствии с международным правом, но в то же время призвал Китай быть более прозрачным в отношении причин того, что он назвал «необычным наращиванием военного присутствия».

Последние действия Китая происходят на фоне обещаний США сохранить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, уравновешивая при этом другие обязательства.

В прошлом месяце министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул солидарность США с регионом, заявив, что США не будут вытеснены из Азии и не позволят запугать своих союзников. В ответ Китай обвинил США в том, что они являются «крупнейшим источником проблем» в Азии.

Однако в понедельник американский авианосец USS Nimitz покинул Южно-Китайское море. Многие СМИ сообщают, что он направляется в Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

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