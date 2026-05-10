Пока Ормуз под угрозой — дешёвого бензина не будет

Американские налоги на топливо в несколько раз ниже, чем в большинстве стран Европейского союза. Поэтому рядовой американский потребитель вряд ли почувствует серьёзное улучшение своего финансового положения — инфляционная спираль уже запущена, причём во многом решениями самого Трампа.

Для мирового рынка нефти и нефтепродуктов временная отмена федерального топливного налога в США вообще не будет иметь существенного значения. Соответственно, эта новость никак не повлияет и на цены на латвийских АЗС.

Многие, вероятно, уже слышали о так называемой торговой стратегии TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда отступает»). Теперь же на Уолл-стрит появилась новая аббревиатура — NACHO (Not A Chance Hormuz Opens — «Нет ни единого шанса, что Ормуз откроется»).

Иными словами, мировые энергетические маршруты останутся заблокированными до тех пор, пока высокие цены на нефть и инфляция не приведут к непереносимым экономическим последствиям.

Признаки стратегии NACHO проявились в понедельник после того, как Трамп заявил, что режим перемирия находится «в критическом состоянии», а сам он даже не дочитал иранский мирный план.

В то же время руководство Ирана не спешит отказываться от контроля над ключевым логистическим узлом. Возможность контролировать судоходство через Ормузский пролив сейчас является главным козырем Тегерана.

Противостояние между Ираном, США и рядом стран Персидского залива остаётся крайне напряжённым. Все стороны продолжают проверять «красные линии» друг друга и возможности контролировать потоки энергоресурсов через пролив.

Это создаёт ситуацию крайней неопределённости, а значит — высокой волатильности рынка, которая, в свою очередь, становится источником прибыли для избранных игроков.

По оценкам ряда аналитиков, значительная часть роста прибыли компаний Shell, BP и TotalEnergies в первом квартале 2026 года была обеспечена именно работой торговых подразделений, заработавших на высокой волатильности нефтегазового рынка. Такой скачок произошёл на фоне нарушений традиционных логистических маршрутов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором стало вмешательство США в ситуацию вокруг Венесуэлы.

Поэтому, пока трейдеры зарабатывают миллиарды на стратегиях TACO и NACHO, миллиарды жителей планеты продолжают жить в неопределённости относительно того, какими завтра будут цены на продукты питания и топливо.