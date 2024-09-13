Пока нет Rail Baltica: поездом из Таллина в Вильнюс — смотрим на часы и терпим

Наш поезд отправляется с Балтийского вокзала в Таллине в 07.15; поездка будет длиться до конечной станции в Валга 3 часа 32 минуты. Отправляемся на поезде Stadler Flirt; эти поезда уже 10 лет исправно служат на железных дорогах Эстонии, а уже в следующем году их дополнят новые поезда от Skoda.

Вокзал в Таллине среди трех столичных вокзалов стран Балтии можно охарактеризовать как самый благоустроенный и наиболее удачно расположенный. Он находится, с одной стороны, в паре шагов от Старого города, а с другой - и совсем рядом с районом Каламая, который с недавних пор тоже считается туристически привлекательным местом. Соединяет все это дело шикарно благоустроенная привокзальная площадь, которая после открытия зебры через улицу Тоомпуйестеэ является полностью дружелюбной для маломобильных групп населения.

Единственная проблема нашего вокзала - это то, что вокзалом его уже сложно назвать. В самом здании находится магазин и офисы, а все билетные кассы перенесли в павильон напротив, в котором большая часть пространства отдана популярной сети быстрого питания.

Исторической ценности у вокзала как таковой и нет, так как первый и оригинальный вокзал, сделанный из местного плитняка в 1870 году, был перестроен в ту модернистскую коробку, которую мы видим сегодня. Функции классического вокзала возьмет на себя строящийся в Юлемисте терминал Rail Baltica, на котором также будут останавливаться и местные поезда восточного и юго-восточного направления.

В 10.47 мы прибываем в Валга, где ждем поезда до Риги около четырех часов. Поскольку эстонцы и латыши не синхронизируют расписания своих поездов, пересадка может быть и очень длинной, и длящейся всего несколько минут, а то и секунд, в случае запаздывания эстонского поезда. Но поскольку в нашем случае пересадка была длинная, у нас есть время погулять по парному городу Валга/Валка, разделенному государственной границей, хотя граница физически давно исчерпала себя и на ее месте сейчас интересный парк, созданный совместно латышами и эстонцами.

Гуляя здесь, часто можно просто незаметно для себя переходить границу двух государств, не отдавая отчета, в какой стране ты находишься. Именно так выглядят границы в случаях, когда между странами тесные добрососедские отношения.

Советский поезд из Валга в Ригу



В 14.52 выезжаем из Валга на латышском поезде, относящемся ко временам Советского Союза. Латыши пока что успели полностью поменять свои электрички на новенькие поезда от Skoda. Модель очень похожа на ту, что скоро будет колесить по нашим железным дорогам, но более длинная и немного старая. Дизельные составы же до сих пор остались производства Рижского вагоностроительного завода, и сейчас вообще неизвестно, когда появится возможность их заменить на более новые, учитывая, что весь бюджет был пущен на строительство Rail Baltica.

Эти же советские поезда давно просятся в музей. Запчасти к ним достать невероятно сложно, поскольку их уже почти никто не выпускает, ну если кто-то и производит, то в любом случае находится под санкциями. В общем, даже интересно, что в Латвии состоится быстрее: открытие рижской петли или запуск новых дизельных поездов.

Прибываем на Рижский вокзал в 17.46. Как и в Таллинне, в Риге главный вокзал - это уже не историческое здание, а очередной представитель советского модернизма, только значительно больших размеров. Другие масштабы тут и в плане превращения вокзала в торговую точку. После завершения строительства торгового центра Origo, Рижский вокзал сам стал больше похож на отдел торгового центра. Вместо залов ожидания - отделы и забегаловки, а вместо удобных подходов к перронам, темные и обшарпанные коридоры без лифтов и хоть каких-либо удобств для маломобильных людей.

Вокзал как место комфортного ожидания поезда в Риге просто не существует, поскольку свой поезд ты ждешь либо в кофейне, либо в очередном ресторане с фаст-фудом, реже - прогуливаясь вдоль отделов торгового центра. Состояние платформ также не вызывает положительных эмоций, потому что это скорее какой-то привет из 90-ых, чем современная железнодорожная инфраструктура.

В отличие от Таллинна, в Риге платформы ниже уровня пола новых поездов, что сводит на ноль их ориентированность на маломобильных пассажиров. Привокзальная площадь не менялась со времен строительства Origo, и сегодня является популярным местом сборища различных асоциалов.

Инфраструктура вокруг вокзала также оставляет желать лучшего, ведь несмотря на свое удобное расположение в центре города, вокзал окружен сетью подземных пешеходных переходов, по которым приходится спускаться и подниматься, чтобы дойти до Старого города или центрального рынка.

Устранение всех градостроительных ошибок вокруг Рижского вокзала и его обновление городские власти хотят произвести вместе с появлением мультимодального хаба Rail Baltica, однако его строительство сложно назвать гладким, и сейчас все больше новостей о том, что поезда Rail Baltica на первое время вообще могут пустить в объезд Риги. Тем не менее, если такое решение и будет принято, то будет оно временным, поскольку сроки обязывают построить железную дорогу к концу этого десятилетия.

Из Риги мы отправляемся в Вильнюс уже на следующий день, и можно сказать, что пересадка в столице Латвии у нас заняла почти 22 часа. Дизельный поезд Pesa 710М до литовской столицы отходит в 15.28 и само его существование - это инициатива исключительно литовской стороны, которая к настоящему времени планирует восстановить полноценное соединение с Таллином через Ригу и вернуть сообщение между Вильнюсом и Даугавпилсом.

У Литвы уже есть железная дорога европейского стандарта колеи и, соответственно, соединение с Европой. У них также нет каких-то серьезных проблем с Rail Baltica, главный хаб которой будет находиться в Каунасе, в то время как Вильнюс будет лишь ответвлением.

На главный вокзал литовской столицы мы прибываем в 19.51. Здание вокзала, пожалуй, самое комфортное среди всех столичных вокзалов стран Балтии, если мы посмотрим на удобство пользования и комфортность ожидания. На вокзале есть полноценная зона ожидания со скамейками, к каждой из которых проведена розетка, так что зарядить свой гаджет не составит проблем.

Литовцы не превратили свой вокзал в забегаловку, магазин или торговый центр. Вместо этого здесь несколько небольших кафешек, где можно купить перекус в ожидании своего поезда. Вместо нескольких запутанных подземных коридоров, как в Риге, в Вильнюсе он всего один и оснащен всеми необходимыми лифтами и эскалаторами, так что проблем у маломобильных людей не возникает.

Перед вокзалом изначально не было подземных переходов и крупный хаб литовской столицы доступен для всех без исключения, однако привокзальная площадь немного выбивается из общего плана, так как на ней присутствуют неудобные ступеньки, да и сама она окружена автомобильной парковкой. В заключении стоит сказать, что на втором этаже вокзала находится современный железнодорожный музей, который может удивить своей красочностью и интерактивностью.

Итак, поездка из Таллина в Вильнюс на поезде длится около двух суток с ночевкой в Риге, а стоимость всех билетов на поезда равна 52 евро на человека. В такой ситуации железнодорожное сообщение никак не может конкурировать с автобусным, и даже если литовцы запустят прямой поезд из Вильнюса в Таллин, сомневаюсь, что он сильно выиграет по времени, учитывая крюк через Валга, который поезду необходимо совершить, чтобы доехать до Таллина.

Rail Baltica должна будет исправить столь бедственное положение железнодорожного сообщения, сократив время поездки из Таллина в Вильнюс с восьми часов на автобусе до трех с небольшим часов на скоростном поезде. Также будем надеяться, что латыши решат проблему с рижской петлей, потому что быстрое сообщение с Рижским аэропортом, куда также должны будут заходить поезда Rail Baltica, значительно упростит жизнь туристам и предпринимателям как Балтии, так и Европы.

Поездом из Таллина через Ригу в Вильнюс

- Поезд Таллинн - Валга: 07.15 - 10.47; 3 часа 32 минуты (€21)

- Пересадка в Валга: 4 часа 5 минут

- Поезд Валга - Рига: 14.52 - 17.46; 2 часа 55 минут (€7)

- Пересадка в Риге: 21 час 41 минут

- Поезд Рига – Вильнюс: 15.28 - 19.51; 4 часа 23 минуты (€24)