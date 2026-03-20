Пока мир нервничает: Китай спокойно достаёт свои скрытые запасы нефти

На фоне конфликта на Ближнем Востоке и фактически закрытого Ормузского пролива поставки нефти из региона обрушились — минус 60% за считанные недели. Для стран, зависящих от импорта, это удар в самое сердце экономики.

Но Китай оказался в другой позиции.

За последние годы страна quietly собрала мощную «подушку безопасности»: огромные запасы нефти и газа, собственную добычу и стремительно растущую альтернативную энергетику — от ветра до солнца.

По оценкам, в запасах может находиться около 1,4 млрд баррелей нефти. Это тот самый резерв, о котором редко говорят вслух — но который становится ключевым именно сейчас.

Даже поставки из Ирана, несмотря на конфликт, продолжаются почти в прежних объёмах. Китайские танкеры меняют маршруты, забирают нефть в других портах и продолжают движение.

Параллельно внутри страны давно идёт другая игра: электромобили и гибриды продаются в таких масштабах, что весь остальной мир вместе взятый выглядит скромнее. А доля ветра, солнца и гидроэнергии уже перевалила за треть всей электроэнергии.

В итоге получается редкая ситуация: глобальный энергетический стресс есть — а реакция на него у крупнейших экономик разная.

Но запас прочности не бесконечен.

Если кризис затянется, давление начнёт накапливаться. Запасы — это не просто «открыть кран», а сложный механизм, который почти не использовался. А промышленность и химия по-прежнему зависят от внешних поставок.

И тогда даже самая подготовленная система начнёт ощущать последствия.

Пока же выглядит так, будто кто-то заранее готовился к сценарию, который для остальных стал неожиданностью.