Пока мир нервничает: Китай спокойно достаёт свои скрытые запасы нефти

Редакция PRESS 20 марта, 2026 10:22

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока Азия спешно экономит энергию, Китай, кажется, смотрит на происходящее куда спокойнее.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке и фактически закрытого Ормузского пролива поставки нефти из региона обрушились — минус 60% за считанные недели. Для стран, зависящих от импорта, это удар в самое сердце экономики.

Но Китай оказался в другой позиции.

За последние годы страна quietly собрала мощную «подушку безопасности»: огромные запасы нефти и газа, собственную добычу и стремительно растущую альтернативную энергетику — от ветра до солнца.

По оценкам, в запасах может находиться около 1,4 млрд баррелей нефти. Это тот самый резерв, о котором редко говорят вслух — но который становится ключевым именно сейчас.

Даже поставки из Ирана, несмотря на конфликт, продолжаются почти в прежних объёмах. Китайские танкеры меняют маршруты, забирают нефть в других портах и продолжают движение.

Параллельно внутри страны давно идёт другая игра: электромобили и гибриды продаются в таких масштабах, что весь остальной мир вместе взятый выглядит скромнее. А доля ветра, солнца и гидроэнергии уже перевалила за треть всей электроэнергии.

В итоге получается редкая ситуация: глобальный энергетический стресс есть — а реакция на него у крупнейших экономик разная.

Но запас прочности не бесконечен.

Если кризис затянется, давление начнёт накапливаться. Запасы — это не просто «открыть кран», а сложный механизм, который почти не использовался. А промышленность и химия по-прежнему зависят от внешних поставок.

И тогда даже самая подготовленная система начнёт ощущать последствия.

Пока же выглядит так, будто кто-то заранее готовился к сценарию, который для остальных стал неожиданностью.

Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

