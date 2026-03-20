Иябс: ЕС обязан участвовать в разблокировке Ормузского пролива

Редакция PRESS 20 марта, 2026 11:35

Новости Латвии 0 комментариев

Европейский союз должен участвовать в разблокировке Ормузского пролива. Об этом в интервью программе Latvijas Televīzija «Rīta Panorāma» заявил депутат Европарламента Иварс Иябс («Latvijas attīstībai»).

По его словам, Европа является наиболее зависимым регионом от нефти и газа, проходящих через этот стратегический маршрут. Вопрос лишь в том, какими средствами ЕС будет вовлечён — дипломатическими или с возможным военным компонентом.

«В какой мере мы говорим с партнёрами в регионе, вовлекаемся дипломатически и в какой мере готовы направить военную помощь — эта тема сейчас на столе», — отметил Иябс.

Он также подчеркнул, что претензии президента США Дональда Трампа к ЕС и НАТО в этой ситуации недостаточно аргументированы. По его словам, решения по ближневосточному конфликту принимались без серьёзных консультаций с Европой.

Отвечая на вопрос о готовности ЕС к длительной нестабильности в регионе, Иябс признал, что Европа к этому не готова.

«Европа не должна быть столь жизненно зависима от любых ископаемых ресурсов. Нам нужно думать о возобновляемых источниках энергии, в том числе о ядерной энергетике», — подчеркнул депутат.

Боевые действия в регионе продолжаются с 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Конфликт уже повлиял на мировую экономику: отменены тысячи рейсов, растут цены на нефть, осложнена международная торговля из-за блокады пролива.

Комментарии (0)
В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

