Иябс: ЕС обязан участвовать в разблокировке Ормузского пролива

По его словам, Европа является наиболее зависимым регионом от нефти и газа, проходящих через этот стратегический маршрут. Вопрос лишь в том, какими средствами ЕС будет вовлечён — дипломатическими или с возможным военным компонентом.

«В какой мере мы говорим с партнёрами в регионе, вовлекаемся дипломатически и в какой мере готовы направить военную помощь — эта тема сейчас на столе», — отметил Иябс.

Он также подчеркнул, что претензии президента США Дональда Трампа к ЕС и НАТО в этой ситуации недостаточно аргументированы. По его словам, решения по ближневосточному конфликту принимались без серьёзных консультаций с Европой.

Отвечая на вопрос о готовности ЕС к длительной нестабильности в регионе, Иябс признал, что Европа к этому не готова.

«Европа не должна быть столь жизненно зависима от любых ископаемых ресурсов. Нам нужно думать о возобновляемых источниках энергии, в том числе о ядерной энергетике», — подчеркнул депутат.

Боевые действия в регионе продолжаются с 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Конфликт уже повлиял на мировую экономику: отменены тысячи рейсов, растут цены на нефть, осложнена международная торговля из-за блокады пролива.