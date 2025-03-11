Есть смутные подозрения, что форум, на котором выступал Пабрикс, был так называемым "грантовым мероприятием". Министерство обороны или какой-то другой государственный орган периодически объявляет конкурсы на разные темы, выделяет финансирование, а затем отмечает в своих блокнотах галочкой, что "работа выполнена", или, как говорят в начальной школе, "материал усвоен". По сути, это просто пустая трата денег в узком кругу приближённых, не приносящая никакой практической пользы — если не считать возможность провести утро или вечер в компании единомышленников, выпить кофе, закусить бутербродами и обменяться контактами.

Забавно, что темой этой конференции было "Обеспечение функционирования города в условиях войны", и, судя по тому, что Пабрикс вещал с трибуны, одной из важнейших черт военного времени является пустословие в от имени девяти немых. Если Пабрикс не в курсе, поясним: предать Украину может только сам украинский народ — после трёх лет войны это, кажется, должно быть уже очевидно.

Что касается Латвии и её готовности к войне — мы тоже сильны ровно настолько, насколько сами этого хотим и способны быть.

А если у Пабрикса начались галлюцинации или предчувствия, которые он оправдывает неспособностью держать себя в рамках, то единственный вменяемый вывод из этой конференции таков: хорошо, что такие люди сейчас не у власти. Плохо — что они всё же претендуют на влияние.

Конечно, критиковать тех, кто хоть что-то делает, не всегда правильно. Но в подавляющем большинстве случаев эти "кто-то" остаются "где-то", не приводя ни к чему конкретному.

На днях в Даугавпилсе тоже попытались освоить ресурсы, заложенные в оборонный бюджет. Некоммерческая организация "Балтийская инициатива по реформе Европейского Союза" провела эксперимент "Вместе против гибридных угроз". Грубо говоря, собралась кучка старушек и старичков из рижских кафе, отправилась в Даугавпилс и, пообщавшись друг с другом, несколько часов представляли себя в условиях гибридной угрозы.

Поскольку государственные СМИ старательно пересказали этот бред, вся Латвия узнала, что на несколько часов собравшиеся переименовали город на бумаге в "Саулпилс" и начали пугать друг друга. Это, по их словам, были учения для подготовки к будущей атаке. Однако сам эксперимент провалился... Организаторы хотели привлечь местные власти и жителей края, но те вежливо посылали или просто игнорировали людей из рижские неправительственных организаций.

Теперь главный вопрос — кому от этого стало лучше? Ответ прост: упомянутой выше организации, ведь министерство выделило ей 9150 евро в рамках конкурсного финансирования. Поверьте, с отчётностью в этом секторе всё отлично. Отчёт о "проделанной работе" будет образцово-показательным, а госСМИ наверняка ещё пригласят их к микрофонам как "гигантов мысли" и "экспертов по компетенциям" — без всякой критики, позволяя этим кругам имитировать ответственность и вещать о будущем Латвии.

Вам станет ещё противнее, когда я назову ещё один "проект", реализуемый якобы во имя государственной безопасности и обороны. Его бюджет — около 10 тысяч евро. Если быть точным, 8200 евро… "Творческие мастерские и настольная игра Jenga для детей и молодёжи о важности гражданской обороны в условиях военной угрозы".

Некоммерческий сектор, который наловчился осваивать госфинансирование через конкурсы, полностью воплощает суть гибридной войны и угроз. Именно так эти угрозы и выглядят — как методично выстроенная система, направленная на ослабление государства под видом псевдоакадемических мероприятий и фиктивных аналитических центров.

Враг с удовольствием наблюдает, как эти бездельники паразитируют и растрачивают ресурсы, которые ловко перенаправляются с реальной обороны на пустую болтовню.

Конечно, не все проекты такие. Но есть определённые круги — те самые, что ещё недавно находились под "зонтиком паристов" — для которых это не просто способ заработка, а образ жизни, не имеющий ничего общего с национальными интересами. Попробуйте им возразить, и вас моментально затравят эти же самозваные "этические наблюдатели", "омбудсмены" или обвинят в сексуальных домогательствах или "неинклюзивном" поведении.

Министр Валайнис в последнее время угрожает ликвидацией Фонда интеграции общества, называя его бесполезной структурой, но он, похоже, забыл, что эти круги уже давно стали корпоративной системой, имеющей доступ к государственным миллионам. Эти деньги они распределяют между собой, и добровольно от них не откажутся. Силой их тоже не выдавишь — потому что это уже не просто явление, а целая экосистема.

Однако есть и хорошая сторона — совершенно ясно видно, кто представляет ту часть общества, которая искусно создана для ослабления государственности. И потом, вечер игры в дженгу за восемь тысяч — это ведь не так уж и экстравагантно, правда?

Когда в начале прошлой недели русскоязычное "Латвийское радио 4" опубликовало новость о том, что фильм "Straume" не получил "Оскар", в очередной раз проявилась суть гибридной войны.

Если вы скажете, что все мы люди и каждый может ошибаться — я понимаю. Но не рассказывайте мне, что это было случайно. Это был откровенный вызов, сознательная провокация и неприкрытое пренебрежение.

Просто ради интереса взгляните на штат сотрудников этой радиостанции — рот откроется от их количества. Но ни один из них так и не нашёл в себе мужества извиниться. Потому что их финансируют налогоплательщики. По крайней мере, их начальница Байба Зузена могла бы смущённо опустить глаза, но, видимо, либо верит в сказки про "случайные инциденты", либо находится там, где ей и положено быть — на той стороне, где в гибридной войне нет места латвийским интересам.

Вот почему России не нужно захватывать Латвию. Здесь уже хватает её агентов влияния, а власть делает всё, чтобы страна не становилась сильнее, а наоборот — слабела.

Как независимая республика, как суверенное государство, Латвия выгоднее Кремлю именно в таком виде: через ангажированных латвийских представителей можно внедряться в международные институты, а псевдогражданский сектор усердно заботится о том, чтобы на передний план регулярно выходили слабохарактерные политики, бесхребетные государственные деятели и мелочные чиновники.

Так за что тут воевать, если врага регулярно подкармливают и позволяют ему контролировать ход событий?

Поэтому не стоит удивляться, что стратегические решения в Латвии сталкиваются с необъяснимым сопротивлением, саботажем и нерешительностью. Это та же самая тактика "Латвийского радио 4" — делать вид, что ничего не поняли…

Что делать?

Быть готовыми к провокациям и осознавать, что мы уже воюем. И — принципиально укреплять свою страну.

ДЕЛОМ", - предлагает Пуче.