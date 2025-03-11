Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Марта Завтра: Agita, Konstantins
Доступность

Пока играем в Дженгу за 8 000 евро: Пуче рассуждает, почему Россия не нападёт на Латвию. Спойлер: уже напала

Редакция PRESS 11 марта, 2025 18:37

Мнения 0 комментариев

Scanpix/Liis Treimann

"На прошлой неделе бывший министр обороны и иностранных дел Латвии Артис Пабрикс разразился речами так, будто находился под воздействием психотропных препаратов. На одном из форумов он всерьёз начал заявлять, что Украина предана, а Латвии следует готовиться к войне. Такое можно простить тётушке с мясного павильона Центрального рынка, но каких перелётных птиц опытный политик надеялся таким образом пересчитать?", - пишет на la.lv публицист Армандс Пуче.

Есть смутные подозрения, что форум, на котором выступал Пабрикс, был так называемым "грантовым мероприятием". Министерство обороны или какой-то другой государственный орган периодически объявляет конкурсы на разные темы, выделяет финансирование, а затем отмечает в своих блокнотах галочкой, что "работа выполнена", или, как говорят в начальной школе, "материал усвоен". По сути, это просто пустая трата денег в узком кругу приближённых, не приносящая никакой практической пользы — если не считать возможность провести утро или вечер в компании единомышленников, выпить кофе, закусить бутербродами и обменяться контактами.

Забавно, что темой этой конференции было "Обеспечение функционирования города в условиях войны", и, судя по тому, что Пабрикс вещал с трибуны, одной из важнейших черт военного времени является пустословие в от имени девяти немых. Если Пабрикс не в курсе, поясним: предать Украину может только сам украинский народ — после трёх лет войны это, кажется, должно быть уже очевидно.

Что касается Латвии и её готовности к войне — мы тоже сильны ровно настолько, насколько сами этого хотим и способны быть.

А если у Пабрикса начались галлюцинации или предчувствия, которые он оправдывает неспособностью держать себя в рамках, то единственный вменяемый вывод из этой конференции таков: хорошо, что такие люди сейчас не у власти. Плохо — что они всё же претендуют на влияние.

Конечно, критиковать тех, кто хоть что-то делает, не всегда правильно. Но в подавляющем большинстве случаев эти "кто-то" остаются "где-то", не приводя ни к чему конкретному.

На днях в Даугавпилсе тоже попытались освоить ресурсы, заложенные в оборонный бюджет. Некоммерческая организация "Балтийская инициатива по реформе Европейского Союза" провела эксперимент "Вместе против гибридных угроз". Грубо говоря, собралась кучка старушек и старичков из рижских кафе, отправилась в Даугавпилс и, пообщавшись друг с другом, несколько часов представляли себя в условиях гибридной угрозы.

Поскольку государственные СМИ старательно пересказали этот бред, вся Латвия узнала, что на несколько часов собравшиеся переименовали город на бумаге в "Саулпилс" и начали пугать друг друга. Это, по их словам, были учения для подготовки к будущей атаке. Однако сам эксперимент провалился... Организаторы хотели привлечь местные власти и жителей края, но те вежливо посылали или просто  игнорировали людей из рижские неправительственных организаций.

Теперь главный вопрос — кому от этого стало лучше? Ответ прост: упомянутой выше организации, ведь министерство выделило ей 9150 евро в рамках конкурсного финансирования. Поверьте, с отчётностью в этом секторе всё отлично. Отчёт о "проделанной работе" будет образцово-показательным, а госСМИ наверняка ещё пригласят их к микрофонам как "гигантов мысли" и "экспертов по компетенциям" — без всякой критики, позволяя этим кругам имитировать ответственность и вещать о будущем Латвии.

Вам станет ещё противнее, когда я назову ещё один "проект", реализуемый якобы во имя государственной безопасности и обороны. Его бюджет — около 10 тысяч евро. Если быть точным, 8200 евро… "Творческие мастерские и настольная игра Jenga для детей и молодёжи о важности гражданской обороны в условиях военной угрозы".

Некоммерческий сектор, который наловчился осваивать госфинансирование через конкурсы, полностью воплощает суть гибридной войны и угроз. Именно так эти угрозы и выглядят — как методично выстроенная система, направленная на ослабление государства под видом псевдоакадемических мероприятий и фиктивных аналитических центров.

Враг с удовольствием наблюдает, как эти бездельники паразитируют и растрачивают ресурсы, которые ловко перенаправляются с реальной обороны на пустую болтовню.

Конечно, не все проекты такие. Но есть определённые круги — те самые, что ещё недавно находились под "зонтиком паристов" — для которых это не просто способ заработка, а образ жизни, не имеющий ничего общего с национальными интересами. Попробуйте им возразить, и вас моментально затравят эти же самозваные "этические наблюдатели", "омбудсмены" или обвинят в сексуальных домогательствах или "неинклюзивном" поведении.

Министр Валайнис в последнее время угрожает ликвидацией Фонда интеграции общества, называя его бесполезной структурой, но он, похоже, забыл, что эти круги уже давно стали корпоративной системой, имеющей доступ к государственным миллионам. Эти деньги они распределяют между собой, и добровольно от них не откажутся. Силой их тоже не выдавишь — потому что это уже не просто явление, а целая экосистема.

Однако есть и хорошая сторона — совершенно ясно видно, кто представляет ту часть общества, которая искусно создана для ослабления государственности. И потом, вечер игры в дженгу за восемь тысяч — это ведь не так уж и экстравагантно, правда?

Когда в начале прошлой недели русскоязычное "Латвийское радио 4" опубликовало новость о том, что фильм "Straume" не получил "Оскар", в очередной раз проявилась суть гибридной войны.

Если вы скажете, что все мы люди и каждый может ошибаться — я понимаю. Но не рассказывайте мне, что это было случайно. Это был откровенный вызов, сознательная провокация и неприкрытое пренебрежение.

Просто ради интереса взгляните на штат сотрудников этой радиостанции — рот откроется от их количества. Но ни один из них так и не нашёл в себе мужества извиниться. Потому что их финансируют налогоплательщики. По крайней мере, их начальница Байба Зузена могла бы смущённо опустить глаза, но, видимо, либо верит в сказки про "случайные инциденты", либо находится там, где ей и положено быть — на той стороне, где в гибридной войне нет места латвийским интересам.

Вот почему России не нужно захватывать Латвию. Здесь уже хватает её агентов влияния, а власть делает всё, чтобы страна не становилась сильнее, а наоборот — слабела.

Как независимая республика, как суверенное государство, Латвия выгоднее Кремлю именно в таком виде: через ангажированных латвийских представителей можно внедряться в международные институты, а псевдогражданский сектор усердно заботится о том, чтобы на передний план регулярно выходили слабохарактерные политики, бесхребетные государственные деятели и мелочные чиновники.

Так за что тут воевать, если врага регулярно подкармливают и позволяют ему контролировать ход событий?

Поэтому не стоит удивляться, что стратегические решения в Латвии сталкиваются с необъяснимым сопротивлением, саботажем и нерешительностью. Это та же самая тактика "Латвийского радио 4" — делать вид, что ничего не поняли…

Что делать?

Быть готовыми к провокациям и осознавать, что мы уже воюем. И — принципиально укреплять свою страну.

ДЕЛОМ", - предлагает Пуче.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 13 реакций
Комментарии (0) 13 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

США немедленно возобновляют оказание помощи Украине: итоги переговоров в Саудовской Аравии (дополнено 21:20)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

США немедленно возобновляют оказание помощи Украине. А Украина поддерживает предложение США о 30-дневном перемирии с Россией, сообщает Deutsche Welle.

США немедленно возобновляют оказание помощи Украине. А Украина поддерживает предложение США о 30-дневном перемирии с Россией, сообщает Deutsche Welle.

Читать
Загрузка

Упал и остался лежать на путях: поезд переехал мужчину в Вентспилсе

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

В субботу, 8 марта, около 14:40 в Вентспилсе на железнодорожных путях пострадал мужчина.

В субботу, 8 марта, около 14:40 в Вентспилсе на железнодорожных путях пострадал мужчина.

Читать

«Я не лицемерный патриот»: скандальный художник Бректе объяснился в полиции из-за видео на кладбище

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

Государственная полиция возбудила уголовное дело против художника и ассоциированного профессора Латвийской Академии художеств Кристиана Бректе в связи с видео, в котором он запечатлён у памятника Матери Латвии на Братском кладбище с сырым бычьим сердцем в руках. Что художник объяснил правоохранителям?

Государственная полиция возбудила уголовное дело против художника и ассоциированного профессора Латвийской Академии художеств Кристиана Бректе в связи с видео, в котором он запечатлён у памятника Матери Латвии на Братском кладбище с сырым бычьим сердцем в руках. Что художник объяснил правоохранителям?

Читать

Какой пример детям? В соцсетях за причёску затравили замдиректора дистанционной школы

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

На прошлой неделе в студию программы "900 секунд" телеканала TV3 пришла заместитель директора Европейской дистанционной средней школы Дарья Войтюк, которая рассказала, что если в Латвии будет принято решение запретить удалённое образование для всех классов основной школы, то их учебное заведение потеряет больше половины всех учеников. Однако зрители не предали особого значения словам учителя, а вместо этого, стали обсуждать в соцсетях её внешний вид.

На прошлой неделе в студию программы "900 секунд" телеканала TV3 пришла заместитель директора Европейской дистанционной средней школы Дарья Войтюк, которая рассказала, что если в Латвии будет принято решение запретить удалённое образование для всех классов основной школы, то их учебное заведение потеряет больше половины всех учеников. Однако зрители не предали особого значения словам учителя, а вместо этого, стали обсуждать в соцсетях её внешний вид.

Читать

«Зло в чистом виде»: звезда хэви-метала Оззи Осборн в гневе на охотников из Латвии

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Знаменитый рок-музыкант из группы Black Sabbath Оззи Осборн, который вместе с женой Шэрон поддерживает кампанию за запрет трофейной охоты, обрушился с критикой на организаторов охоты на бобров в Латвии, назвав ее «чистым злом», сообщает LSM+ со ссылкой на материал британского таблоида The Mirror, который тоже поддерживает инициативу.

Знаменитый рок-музыкант из группы Black Sabbath Оззи Осборн, который вместе с женой Шэрон поддерживает кампанию за запрет трофейной охоты, обрушился с критикой на организаторов охоты на бобров в Латвии, назвав ее «чистым злом», сообщает LSM+ со ссылкой на материал британского таблоида The Mirror, который тоже поддерживает инициативу.

Читать

Продвижение российских войск в Курской области: что известно и каков выбор украинского командования

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Российская армия продолжает наступательную операцию почти по всему периметру подконтрольной ВСУ территории в Курской области. Из зоны боёв сейчас поступает много сообщений, зачастую сомнительных и противоречивых, сообщает BBC. Что точно можно подтвердить на данный момент?

Российская армия продолжает наступательную операцию почти по всему периметру подконтрольной ВСУ территории в Курской области. Из зоны боёв сейчас поступает много сообщений, зачастую сомнительных и противоречивых, сообщает BBC. Что точно можно подтвердить на данный момент?

Читать

Не видят смысла: 66% жителей Латвии не верят что «перезагрузка» правительства поможет стране

Новости Латвии 20:04

Новости Латвии 0 комментариев

По данным последнего опроса исследовательской компании Kantar, проведенного по заказу 360TV News, более половины, или 66%, жителей Латвии считают, что «перезагрузка» правительства, запланированная премьер-министром Эвикой Силиней, не улучшит работу правительства.

По данным последнего опроса исследовательской компании Kantar, проведенного по заказу 360TV News, более половины, или 66%, жителей Латвии считают, что «перезагрузка» правительства, запланированная премьер-министром Эвикой Силиней, не улучшит работу правительства.

Читать