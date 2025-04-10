Похоже на самоубийство: под Елгавой найдено тело пропавшей женщины

43-летняя Лигита Стамере покинула свое место жительства в Елгаве, на улице Пернавас, 4 апреля, и больше ее никто не видел.

Родственники сообщили об отсутствии женщины в полицию, и через два дня личные вещи Лигиты были найдены на другом берегу Елгавы – в деревне Тушки. Неизвестно, пересекла ли она весь город Елгаву пешком, на автобусе или каким-либо другим видом транспорта.

История имеет трагический финал – во вторник, 8 апреля, спасатели вытащили тело Лигиты из реки Свете прямо здесь, в Тушках. Правоохранительные органы пришли к выводу, что женщина не была убита, что вызвало споры о причине смерти. Жительница деревни узнала об инциденте от своей сестры, и окружающие подумали, что это самоубийство.

Точные обстоятельства смерти Лигиты неясны, но вполне вероятно, что она действительно покончила жизнь самоубийством. В Латвии действует круглосуточная бесплатная горячая линия 116123, куда могут позвонить люди, страдающие депрессией и мыслями о самоубийстве.

Кроме того, можно обратиться за помощью в круглосуточный кризисный центр «Скалбес» по телефону 67 222 922 или 277 222 92.

В острых случаях следует вызвать службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или поговорить с тем, кто может оказать помощь.