Похолодало на 13 градусов: латвийцев предупреждают о сильном ветре

Порывы северо-западного ветра достигнут 11-16 метров в секунду, самый ветреный день ожидается в Видземе.

Температура воздуха днем ​​составит от +5 градусов на побережье до +11..+12 градусов местами в Латгалии и Земгале.

Осадков не ожидается. Облачность будет низкой и переменной.

В Риге сохранится сухая погода и малооблачность, но будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха не превысит +8 градусов.

Антициклон расположен на северо-западе Европы, а циклон — в России. В Латвию начинает проникать холодный воздух из Арктики. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1014–1016 гектопаскалей в восточной части страны до 1018–1020 гектопаскалей в Курземе.