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Погрузились в темноту: на большей части Испании и Португалии отключилось электричество

© BBC 28 апреля, 2025 15:36

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Отключение электричества началось вскоре после полудня и, судя по всему, затронуло города по всей стране, хотя Балеарские и Канарские острова, похоже, не пострадали. На материковой части Португалии и в Андорре также пропало электричество. По данным агентства Reuters, по всей стране не работают светофоры, метро закрыто в столице Лиссабоне и Порту, а поезда не ходят.

Испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил факт отключения электричества по всей стране. Компания работает над восстановлением электроснабжения и заявляет, что анализирует причины отключений.
«Все ресурсы направлены на решение этой проблемы», — говорится в сообщении на сайте X.

Работа общественного транспорта нарушена, пассажиров эвакуировали из поездов, также не работают светофоры. В Мадриде многие предприятия, магазины и рестораны погрузились в темноту. Во многих местах также отключился интернет. По сообщениям местных жителей, в центре испанской столицы из-за неработающих светофоров образовались пробки.

Испанская национальная железнодорожная компания Renfe заявила, что в 12:30 по местному времени «вся национальная электросеть страны была отключена». «Поезда остановились» и «не отправлялись» на всех станциях, говорится в сообщении компании.

На ежегодном теннисном турнире Madrid Open из-за отключения электричества пришлось приостановить игру. Британский теннисист Джейкоб Фернли был вынужден покинуть корт, сообщает PA media.

Испанский оператор электросетей Red Electrica сообщает, что начинает восстанавливать электроснабжение на севере и юге страны.

Правительство Испании проводит срочное совещание. Власти Португалии создали рабочую группу для мониторинга ситуации с отключением электроэнергии. Отмечается, что проблема могла возникнуть "за пределами страны".

Больницы на Пиренеях работают на генераторах. Нет электроэнергии и в одном из крупнейших аэропортов Европы - мадридском Барахасе. Пассажиры прибывших рейсов вынуждены сидеть и ждать в самолетах, написала одна из путешествующих.

 По информации Euronews Португалия, отключение электричества застало жителей страны врасплох, сотни пассажиров оказались заблокированы в тоннелях метро в Лиссабоне и Мадриде, а также в других городах, где нет электричества. По имеющимся данным, на Канарских островах, в Сеуте и Мелилье проблем с электричеством нет.

Испанские СМИ пишут, что пожар на юго-западе Франции повредивший высоковольтную линию электропередачи между Перпиньяном и восточной Нарбонной, мог быть возможной причиной отключения энергии.

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