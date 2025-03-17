Погранохрана предлагает закрыть еще два пограничных пункта: на срок от шести месяцев до «навсегда»

В настоящее время МВД оценивает оптимальный объем ограничений в работе пограничных пунктов, возможные сроки и обоснование, а также готовит проект постановления правительства.

Как указали в МВД, безопасность границ и эффективный контроль миграции в условиях гибридных угроз со стороны России и Белоруссии остается актуальной задачей национальной безопасности. МВД поддерживает и будет поддерживать в дальнейшем инициативы, направленные на обеспечение более эффективных мер контроля на внешних границах Латвии и Европейского союза.

Более подробных комментариев по предложению ГПО министерство не предоставило, так как подготовка законопроекта еще не завершена.

Начальник ГПО Гунтис Пуятс сегодня заявил, что в связи с наплывом мигрантов пограничная охрана обратится к правительству с просьбой частично закрыть пограничный пункт "Патерниеки" в Краславском крае, разрешив пересекать его только автотранспорту.

По его словам, пункт может быть закрыт на шесть месяцев, а если поток нарушителей станет критическим, ГПО может попросить закрыть его совсем.

Начальник ГПО рассказал, что в выходные дни пограничный пункт был закрыт на короткое время из-за нестабильной работы технических систем и рисков, что он может быть использован нелегальными мигрантами, так как пограничники заметили скопление нарушителей на белорусской стороне.

"Проанализировав информацию, мы пришли к выводу, что существует высокий риск того, что пункт может быть использован для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию", - сказал Пуятс, добавив, что по ту сторону границы собралось несколько десятков человек, поэтому были приняты превентивные меры, чтобы предотвратить попытку их проникновения в Латвию.